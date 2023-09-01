提供民眾洽公新體驗 萊爾富首度進駐台北區監理所打造樹林監理所門市

為滿足民眾生活中的各式多元需求與體驗，萊爾富首度進駐交通部公路總局台北區監理所設立「樹林監理所」新門市，於今(1)日邀請台北區監理所所長黃鈴婷、副所長徐慧萍、曾信池、萊爾富北二營運處處長李建芳等共同出席開幕剪綵活動，現場也祭出多項開幕日限定的商品優惠，最低下殺4折起，如指定瓶裝水、氣泡飲品、現煮咖啡、罐裝咖啡、餅乾、茶飲等均享優惠。

為歡慶樹林監理所門市盛大開幕，萊爾富也推出新店限定超值購優惠活動，如Hi-Life海洋深層水800 mL 89瓶只要999元，直接下殺4折；喜愛氣泡水民眾，推出下殺4.5折的樂法海洋深層小氣泡/水蜜桃風味500 mL 59瓶只要769元；而喜愛喝現煮咖啡民眾，則可選擇原價270元Hi Café大杯冰、熱美式咖啡6杯，新店開幕享特惠只要180元；另一組原價330元的Hi Café大杯拿鐵咖啡(冰/熱)6杯，新店開幕特惠也只要220元，相當於打6.7折，可兌換期限更長達3個月。

萊爾富樹林監理所門市開幕推出1日限定優惠，指定商品最低4折起。圖／萊爾富提供

此外，開幕當天萊爾富也推出單件售價99元910 mL的無糖、加糖UCC職人冰咖啡、單件售價39元的Nabati威化餅，以及各限量240件、單件售價25元的585 mL罐裝茶飲光泉冷泡茶冰釀烏龍和580 mL的原萃日式綠茶，均享買一送一，提供所內員工與往來台北區監理所洽公民眾，享有便利、舒適與實惠優質商品的全新購物休憩空間。

台北區監理所所長黃鈴婷表示，監理服務是第一線為民服務的工作，須秉持著「創新、安全、專業、熱忱」的核心價值，讓服務更有溫度。近年來不斷致力於空間活化，打造友善空間，今年9月首度引進萊爾富進駐，提供民眾及同仁更舒適、便利的洽公環境，滿足便民服務與民生消費需求，同時帶給民眾更多元、優質監理服務。透過與便利商店合作，除了讓監理服務更延伸，同時也能創造機關、 民眾、超商三贏的優質服務。

台北區監理所所長黃鈴婷代表掃QRcode加入萊爾富Hi-Life VIP APP。圖／萊爾富提供

萊爾富北二營運處處長李建芳指出，深耕台灣達34年，門市遍布全台近1,600家，早已是家喻戶曉的超商。萊爾富很榮幸能與台北區監理所合作，讓「樹林監理所」成為萊爾富首家跨足監理所拓點的門市，除了滿足洽公民眾及所內員工的日常需求外，還有多元、豐富的商品銷售及促銷活動、繳費、照相、影印、傳真等服務一應俱全，滿足洽公民眾等待期間的各項便民服務。未來，萊爾富也期待能與台北區監理所洽談擁有更加密切且深度的服務。

即日起至9月15日，於全台萊爾富門市推出哈根達斯指定迷你杯/雪糕系列享任選買3送2或買10送10優惠，相當於最低5折起，特惠商品包含原單件售價129元的哈根達斯迷你杯冰淇淋100 mL的草莓、淇淋巧酥、香草、巧克力、夏威夷果仁、草莓覆盆子馬卡龍等口味，還有哈根達斯雪糕80 mL的草莓、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥以及哈根達斯芒果脆皮雪糕68g，依各門市現場庫存為主，限量售完為止，民眾不妨可趁機抓住夏天的尾巴幫冰箱囤貨，解清涼，還能同時精省荷包。