邱尉華談茶品 舞蹈與建築的跨界築夢之旅

許多人嚮往斜槓人生，但要同時經營不同產業，更需要加倍的努力。身為跨領域創業高手的邱尉華（阿邱老師），特別應全球華人營銷學院創辦人張瑋容邀請現身說法，暢談他如何建立起建築、舞蹈兩大事業體，並且匯聚畢生資源，再創茶葉品牌，人生更添精彩。

全球華人營銷學院演講畫面

建築工程、舞蹈教室與鐵觀音茶品，這三種行業乍聽之下天南地北，卻因為Mr. Cool A這個品牌而有了交集，Mr. Cool A是邱尉華的英文名字，取其與邱的台語發音相似，也紀念發生在創業初期的一段感人插曲。

擁有建築系與體育系雙學歷的邱尉華，一直對舞蹈充滿熱情，他的創業之路也從舞蹈教室開始。一次下課後，他看見有個孩子獨坐在門口，看著同學陸續被父母接走，這個孩子突然開口說：「老師，我覺得有爸爸媽媽這件事，很酷耶！」這個由祖父母帶大的孩子，讓邱尉華終生難忘，也以這句話裡的「酷耶（Cool A）為自己命名，展開他以舞蹈教學助人的志業。

以舞奠基 在學生的笑容裡找到夢想

「舞蹈不是跳起來，而是把自己找回來。」即便曾經身為蔡依林與徐若瑄等巨星的編舞老師，邱尉華仍強調習舞的目的不只是為一圓明星夢，更應該是透過肢體律動更了解自己，即便事業跨足兩岸，他仍不忘初衷，為偏鄉兒童與身心障礙者設計專屬舞蹈課程，甚至號召演藝圈與企業界好友一同加入，不遠千里地獻上專業級的表演與手藝，不求名利，為愛舞動的那一刻，所有人只希望孩子們能開心學習。

邱尉華謙稱自己創業時懵懵懂懂，全憑著初生之犢的勇氣向前衝，但是透過舞蹈，他成就的不只是藝人在舞台上的光鮮亮麗，更讓台北孔廟化身為街舞世界盃的比賽場地，當選手們在三級古蹟前熱舞，全世界的觀眾也因此看見台灣的文化與建築。

以茶會友 立志讓全世界看見台灣

身兼IP DANCE SKOOL舞蹈學校與龍圻開發工程的負責人，邱尉華同時管理流行藝術與建設營造兩種事業，看似跳tone，卻串連著他人生的所有經驗，在創業的過程裡，他累積的不僅只有個人品牌的聲量，更有放眼天下的視野和胸襟。

「最好的鐵觀音在台灣，請放心把你喝的茶歸我管。」邱尉華跨足茶文化事業之後，延伸了Mr. Cool A的個人品牌，將來自木柵貓空的極品鐵觀音命名為「觀Cool A」，希望能藉由自己的影響力，讓更多人認識台灣茶的與時俱進，來自全台第一座水土保持茶園的鐵觀音，不僅保留傳統的醇厚風味，更多了對生態永續的關懷。

「人生最精彩的不是實現夢想的瞬間，而是堅持夢想的過程。」談起斜槓人生與跨領域創業，邱尉華認為時間管理與充份準備固然重要，但更需要從挫折當中成長的復原力，惟有讓經驗積累成養份，才能保持前進的續航力。https://www.dayehtea.com/