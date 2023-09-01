2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽 地主球員廖煥鈞挺住奪個人首冠

2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽，今天(9/1)在台中國際高爾夫球場完成最終第四回合賽程，22歲地主年輕球員廖煥鈞頂住強大的壓力交出68桿佳績，四回合以總桿-24的264桿，在台中鄉親父老面前摘下職業首座冠軍杯，得到60萬元冠軍獎金，環台水泥製品/環台光電股份有限公司董事長李世斌親自頒發冠軍獎杯和冠軍獎金，並且很高興廖煥鈞選手「把冠軍杯留在台中」。

在悶熱天氣下，亞巡選手王偉軒今天也打出68桿，以四回合總桿266(-22)桿獲得第二名，得亞軍30萬元獎金。今天交出66桿的李玠柏，以四回合總桿267(-21)桿獲得第三名。暫居肇喜登峰巡迴賽獎金榜首的劉永華今天揮出67桿，以四回合總桿270(-18)桿獲得第四名。今天飆出65低桿的張緯綸，以四回合總桿271(-17)桿獲得第五名。最後三個回合連續交出66桿的亞巡賽選手洪健堯，以四回合總桿273(-15)桿獲得第六名。陳裔東、劉嚴鴻以四回合總桿274(-14)桿並列第七名。

大會貴賓和職業冠軍廖煥鈞及業餘最佳球員林楷傑合影。圖／TPGA／林聖凱攝影

頒獎典禮在比賽結束後於會館前的練習果嶺進行，出席的嘉賓有環台水泥製品股份有限公司/環台光電股份有限公司董事長李世斌、明年起未來三年將接續主辦此站賽事的慶璉集團總經理王瑞甫以及台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興、台中國際球場總經理張瑞昌、大會裁判長郭宗泰等人。

慶璉集團總經理王瑞甫頒發由李董事長於賽前加碼的第三回合以及第四回合最低桿獎金，李董事長喜見年輕選手每天力拼最低桿的精湛表現，今天當場宣布再加碼第三回合擊出63桿低桿紀錄的三位選手賴嘉一、王偉軒、李玠柏，各別得到2萬元獎金；第四回合最低桿65桿由張緯綸獨得2萬元獎金。

環台水泥董事長李世斌(中)和職業冠軍廖煥鈞(右)及業餘最佳球員林楷傑合影。圖／TPGA／林聖凱攝影

台中國際球場張瑞昌總經理頒發破球場最低桿紀錄獎金，給第一回合擊出64桿的劉嚴鴻以及第三回合第一位完成交卡63桿的賴嘉一，各別得到2萬元紅包。台中國際球場總經理張瑞昌頒發業餘最佳球員獎給林楷傑。很巧，今年此賽職業冠軍杯和業餘最佳球員獎都是由地主球員奪得，而且兩人是表兄弟。

TPGA理事長陳榮興(中)和職業冠軍廖煥鈞(右)及業餘最佳球員林楷傑合影。圖／TPGA／林聖凱攝影

這項2023肇喜登峰巡迴賽第六站-環台公開賽，是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，主辦單位台灣職業高爾夫協會（TPGA），環台水泥製品股份有限公司及環台光電股份有限公司為單站冠名主辦單位，台中國際高爾夫球場為協辦單位。這是環台水泥製品與環台光電連續第三年冠名贊助這項比賽。也是台中國際高爾夫球場繼去年(2022年)之後再度承辦台巡賽。今年肇喜登峰巡迴賽只剩最後封關站，11月21-24日於台中球場舉行的肇喜登峰-苙億公開賽。劉永華暫居2023肇喜登峰巡迴賽獎金榜首。

這場賽事用錄播的方式，將後兩回合賽事剪輯成每一天60分鐘的精彩節目，預定在9/8、9/9這兩天下午四點播出當天精彩賽況。敬請鎖定：台灣職業高爾夫協會FB、Yahoo運動TPGA專屬平台、以及在Line 的平台GOLFOURIT、LINE Today還有智林體育台。歡迎球迷們一起關注肇喜登峰巡迴賽–環台公開賽的精彩賽況。