農糧署促成臺日花市簽署MOU 開創花卉產業新契機

日本為我花卉外銷之主要目標市場，臺日雙方互為重要貿易伙伴，為推廣臺灣花卉及臺日花卉產業合作交流，農糧署輔導臺北花市與日本JF兵庫縣生花合作、於9月1日假日本株式会社ＪＦ兵庫県生花之大阪本部簽署合作備忘錄，並由農糧署胡忠一署長擔任見證人。

農糧署表示，自2022年輔導臺北花市建立花卉展示及應用平台，展示國產當季花卉與介紹新品種，獲得花店業者與消費者熱烈迴響，並吸引雙方業者商洽合作布展特色花卉，雙方達成進一步深化合作之共識，該備忘錄議定雙方將以「建立貿易互惠與資源共享」、「攜手辦理花卉展示與花育活動」及「定期進行資訊交換與人員交流」交流互動，逐步擴大臺日花卉產業合作互榮，引導臺灣花卉產業蓬勃發展。

臺北花市代表李明聰董事長（左）、見證人農糧署胡忠一署長（中）、JF兵庫県生花代表東信行社長（右）。圖／農糧署提供

臺日攜手同進 花卉合作新契機

農糧署表示，臺灣花卉總產值逾新臺幣189億元，花卉出口值達66億元，屬出口型產業，其中出口日本之年產值逾19億元，為我國花卉前三大出口市場，又以切花品項為大宗。我國花卉品質深獲日本消費者喜愛，各式切花，在日本市場進口花卉市占率皆超過8成以上，文心蘭、火鶴、萬代蘭、山蘇及繡線占比高達9成以上，傲視其他出口國，表現亮眼。

農糧署進一步說明，為推廣國產花卉應用與提高花卉新品種曝光，輔導臺北花市設置之花卉展示應用平臺，建立花卉商業展示模式，透過19場次花卉展示活動，展示319種切花和253種盆花品種，同時透過社交媒體平台傳播，觸及率達20餘萬人次。展示效益不僅在國內受到肯定，更吸引了日本花卉市場關注，開啟本次臺日花卉產業合作契機。由於冬季嚴寒不利日本花卉生產，我國冬季則為花卉產季，臺灣花農及貿易商於日本花卉來臺展示期間可就近參觀交流，經授權品種後於臺灣生產切花再回銷日本，以填補日本冬季需求，臺日花卉產業互補互利，創造雙贏新商機。

臺日攜手花卉合作新契機。圖／農糧署提供

花現大阪 育見臺灣

農糧署說明，自即日起至9月3日臺北花市串聯日本關西地區主要交通節點之花店辦理臺灣優質花卉展示與互動活動，除了向日本消費者展示多元國產花卉外，也舉辦購買臺灣花卉滿1,000日元送臺灣花卉杯墊之促銷活動，另9月3日當天在大阪天王寺MIO百貨商場花店，辦理花育應用互動式課程，知名花藝設計師將以臺灣之優質花卉為教材，透過生動的活潑的生活創作應用，讓日本民眾以實際手作體驗，更深入了解並感受臺灣花卉的魅力，以花育方式介紹臺灣花卉，讓更多日本民眾認識臺灣花卉之美，創造日本市場利基。