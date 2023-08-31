2023未來之星秋季錦標賽 男生組羅友成勝出；女生組盧芊卉勇奪第六冠

2023未來之星系列賽-秋季錦標賽，今天(8/31)在全國花園鄉村俱樂部圓滿閉幕。老天爺終於給了一個陰天的舒服天氣，男女組的爭冠交戰並沒有太多的意外。男生組的羅友成帶著一桿領先出發，同組的黃凱駿一路並沒有帶給他太多的壓力，女生組要爭第六冠的盧芊卉，更是一帆風順地封后。盡管男女冠軍都沒意外，男生組的銅牌爭奪戰可是高潮迭起，而女生的衛冕者詹可米也打出了生涯代表作。

男生領先組出發時，羅友成142桿、黃凱駿143桿，其餘兩位都落後到五桿以上，看來就是羅友成與地主培訓隊黃凱駿的對決。只是，一出發的前三洞，黃凱駿連續三洞柏忌，第六洞也是柏忌，而沿路一直打帕的羅友成，打完六個洞就變成五桿的領先；他們打完第11洞依然是五桿的差距，接著黃凱駿在12洞博蒂，羅友成柏忌，落後桿數變成三桿，而這也是他們最靠近的桿數了。最終，羅友成交出72桿，三天總和-2桿，男生組唯一低於標準桿者，首次參賽就奪冠！黃凱駿今天74桿，三天+1桿拿下第二名；阮益豈以+8桿險勝奪下第三；衛冕者謝睿哲第三天打出男生最低桿70桿，以+9排第四名。

男子組冠軍羅友成賽後表示，今天的表現不好不壞，主要是鐵桿不太好，造成上果嶺只有13個，幸好一切一推四個洞，而兩個柏忌都是三推桿造成的。目前隸屬林口培訓隊的他，教練是TIGA學院的Steven Weng，羅友成預計10月份會代表台北市打全運會。

全國球場協理，這次競賽裁判長劉宇和親頒冠軍杯及獎品給男子組冠軍羅友成(左)。圖／鍾豐榮攝影

至於男生組的銅牌戰隔組交戰，且是牽涉到最後一洞的資訊戰。第一洞出發時，阮益豈是148桿，謝睿哲是155桿，而且是前後組。阮益豈在前九抓三鳥，卻在第七洞、五桿洞打了九桿。他先是開球左拉進第六洞水池，一路跌跌撞撞的還有向克球，花了七桿才上果嶺，然後兩推桿。相對的，謝睿哲說他今天打起來很無趣，開球上球道、第二桿上果嶺、接著兩推桿，前九洞就是36桿，對上阮的41桿，所以只剩兩桿差距。轉進後九洞，兩人都表現正常，打在倒數第二組的謝睿哲打出34桿，第三輪70桿，三天+9在會館接受訪問。他透過即時成績關注著阮益豈，因為他們當時同桿數，但只有前三名有獎盃跟獎品；殊不知，在場上最後一洞的阮益豈也透過即時成績知道了排名，面對最後一洞四呎上坡左轉的博蒂機會，他不慌不忙地推進，然後帶著他的招牌大笑，得意地進來告訴謝睿哲，這兩兄弟的銅牌戰意外地牽扯出資訊戰。

衛冕的謝睿哲表示，並沒有衛冕壓力，只是本來信心滿滿的推桿，因為無法適應果嶺而狂丟桿數，第一天還用了40推。他只能改變攻擊策略，五桿洞積極搶攻，四桿洞上果嶺保守一點。今天70桿的好表現，主要是長桿狀況找回來了，那可是他昨天傍晚花了四小時苦練的成果。

女生組冠軍盧芊卉揮桿英姿。圖／鍾豐榮攝影

女生組的冠軍爭奪出發時就已經有五桿差距，幾乎很難翻盤。女生是由後九洞出發，盧芊卉到了第16洞已經是¬-3，雖然第17洞三推柏忌，還是交出前九洞34桿的成績，等於領先幅度拉大到7桿，而這也是最終冠亞軍的桿數差距。亞軍是林潔恩+5桿，第三名是謝秉樺+6桿。盧芊卉賽後表示，今天的心態很順其自然，主要是想打好每一桿，所以對於第17洞跟第1洞的三推比較介意，因為都是力道推短之故。明年即將從高中畢業，是可以考慮轉職業的時間點，但她現在的目標還是想降低平均桿數，至少到平標準桿，像這次的-2桿就滿意。

今天全場的最大亮點是詹可米打出的67桿佳績，五鳥沒有柏忌，這亦是她生涯的單輪最佳比賽成績，更讓她的總桿來到+7，名列第四；盡管沒有衛冕成功，桿數卻是比上次進步了九桿之多。詹可米也不知道為何都是在第三輪發威，她在上次縮短為三天的台灣業餘錦標賽，第三天打出個人最佳的72桿，獲得第12名；在上屆的未來之星夏季賽，也是第三天72桿，讓她直取冠軍。今天秋季賽的第三輪，更是打出難以置信的67桿。其實，詹可米在開賽前揮桿節奏跑掉，加上日本比賽回來的讓她在果嶺周圍有陰影，只能苦練果嶺邊救球跟推桿，而這一切配合上今天回歸的揮桿節奏，拼湊出一張完美的成績卡。13個洞標準桿上果嶺，抓下五隻博蒂，失誤的五個洞都是一切一推，總推桿數只有26推。回想起今天的絕佳表現，她認為就是很平常心，沒有特別想什麼，也不預設立場，就是一桿一桿地打好而已。

此次比賽前三名的獎品同樣是：冠軍，全國賣店禮卷兩萬元、Basileus王者之劍一號木桿身量身訂製；亞軍，一萬元禮券、TaylorMade衣物袋一只；季軍，5000元禮券、TaylorMade木桿套一只。

此次比賽的第三天，賽事方特別在第一洞梯台旁擺出小叮嚀看板，那是協會理事長吳憲紘先生所分享的外國賽事提醒，希望能跟所有的家長們共勉，「請大家記得：他們都只是小朋友，而這只是一場比賽，志工們跟你我都是一般人，我們要的是歡樂的體驗！」