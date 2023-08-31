2023 Lexus Grand Tour　 AWD SUV車主限定林道輕旅，即刻開放探險報名

Lexus Grand Tour在2020年與2022年舉辦，結合了美景壯遊與專屬性能操駕活動，引領著熱愛美麗風景與極致駕馭的車主，踏上獨一無二的台灣奇幻之旅。因應今年林道輕旅主題，首度邀請LX、RX及NX車系AWD車型的車主一同加入，展開結合台灣人文體驗與刺激感官的輕度越野之旅。

Lexus車主將在台中日月千禧酒店參與迎賓晚宴與活動說明後，次日一早即自台中日月千禧酒店出發，沿著彰化139縣道，造訪南投鹿谷鄉的山路旁，一棟建築本身就像是藝術品一般的益品美術館。純白色的建築搭配入口處的綠地，讓車主在欣賞美術作品之餘，望著大片落地窗外的宜人景色，令人心曠神怡，同時一邊品茗著獨具風味的鹿谷茶，一邊透過「寄•香 Kia phang」茶香明信片的手作體驗，寄一杯茶香，送一份問候，將這份溫暖分享到遠方。接著前往隱身在南投竹山鄉野間的「蝶舞花間」，品嚐私廚無菜單午宴，餐廳除了摘採庭院裡自行種植的花草，並與在地小農合作，將新鮮食材入菜，讓車主享用到山谷間的靜謐饗宴，品嚐具原始風味的限定佳餚，為下午的林道輕旅儲備精力。

午宴之後，將正式啟程本次輕度越野的路線，從產業道路到竹林間的蜿蜒秘境，攀越崎嶇山徑，穿越茂密叢林，挑戰自我極限，猶如穿梭自然之中的探險家。接著橫跨濁水溪中上游，穿越壯闊的大自然美景，沿著新中橫公路台21線抵達風景如畫的日月潭，Lexus將帶領車主們於一天內親征台灣豐富的地形特色與自然美景，完成一場刺激感官、具駕馭樂趣的壯遊體驗；夜晚則入住坐落於日月潭畔的雲品溫泉酒店，環抱湖光山色的同時，邀請車主參與Lexus Grand Tour晚宴，享受由三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強主理的全新粵菜餐廳KEN CAN by Ken Chan，品味富含文化底蘊的精彩饗宴，為精彩的壯遊之旅畫下完美句點。Lexus表示誠摯邀請LX、RX及NX車系AWD車型的車主一同啟程，詳細活動說明及辦法請參考LEXUS TAIWAN官方活動網頁：https://reurl.cc/kXGjdK

■ 活動形式：LX、RX、NX 車系AWD車型車主自駕之旅，共18組額滿為止

(每組上限2名) ，須年滿20歲

■ 活動日期：10/25 (三) – 10/27 (五)，三天兩夜，第三天為車主自由活動

■ 活動地點：台灣台中、南投