ISUZU台北合眾汽車「用愛護黑熊」活動第二彈

「ISUZU用愛護黑熊」生態保育推廣系列第二彈活動即將精彩登場！作為日本商用車百年領導品牌ISUZU在台唯一總代理與總經銷，台北合眾汽車今年暑假與台灣黑熊保育協會再度攜手合作，在各地SOGO百貨及森林遊樂區巡迴活動中，獲得廣大民眾的支持與響應。8月30日宣布推出第二波保育推廣特別企劃，隆重邀請到網路超人氣偶像「奧樂雞OLOGY」前來助陣應援，與呆萌可愛的「黑寶」君攜手上路，開著以五噸NLR貨車所打造的保育巡迴專車 –「ISUZU護熊職人號」，共同組成「護熊萌軍團」，在整個九月期間，將以十足的萌力一同行動，共同傳遞生態保育的重要訊息！

ISUZU台北合眾汽車重視台灣本土特有物種的保育工作，這次「ISUZU用愛護黑熊」第二波CSR行動包括「黑熊繪畫季」線上徵稿比賽，以及在ISUZU的北、中、南地區展間舉辦親子互動教學活動。台北合眾汽車關注培養下一代對生態保育的認知，誠摯地邀請大家一同關注台灣黑熊保育的教育推廣工作。

有伙伴就不孤獨，黑白世界變彩色！知名插畫家掰掰啾啾以簡潔的黑白線條與詼諧的生活故事風格深受廣大粉絲喜愛。其筆下著名角色「奧樂雞」，以黑黑圓圓的身體和天真呆萌的個性著稱，總是樂於付出、勇敢做自己，即使偶爾吃虧，卻使終相信人性本善，以積極的態度看待世界。這次，掰掰啾啾為了響應黑熊保育的CSR行動，特別為「ISUZU用愛護黑熊」創作全新的主視覺，派出奧樂雞OLOGY與台灣黑熊「黑寶」同框，以純真有趣的筆觸描繪，呈現出兩隻黑白系動物角色成為密切夥伴的可愛畫面，他們一同在綠意盎然的森林中閱讀關於生態保育的繪本，帶來滿滿治癒感。

黑熊繪畫季熱烈徵件中 鼓勵親子邊畫邊學保育知識

台灣黑熊是極度稀有且瀕臨絕種的保育類動物，目前因為非法狩獵、道路開發、棲息地減少和環境破壞等多重因素影響，其數量持續減少，全台僅剩餘200~600隻。台灣黑熊保育協會是唯一一個致力於保育台灣黑熊的民間非營利組織。此次與台北合眾汽車合作舉辦「第二屆黑熊繪畫季」，旨在全台募集創意畫作，以台灣黑熊為主題，融合了其特徵、育幼、棲息環境、飲食習慣和危機等元素，鼓勵家長帶著孩子一同參與，透過這個主題，一邊作畫一邊了解台灣黑熊的保育知識。此外，參賽者還有機會贏得黑熊紀念品和 ISUZU 的限量好禮。黑熊繪畫季現正火熱進行中，報名詳情請參考台灣黑熊保育協會的官方網站。https://reurl.cc/M8rkRX