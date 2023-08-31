全車配備又好又滿 MG跨界潮旅ZS旗艦版以74.9萬售價震驚車市

MG Taiwan今天(8/31)正式發表當家跨界潮旅ZS旗艦版，並採用「超規滿配」單一編成銷售策略，業者並宣布，全新ZX旗艦版售價74.9萬元，立刻震撼台灣休旅車同業！

MG品牌銷售全球90國，近年在全球銷量爆發式成長，並在近20個國家銷售擠進Top 10，其中ZS車系更是扮演著背後不可或缺的重要角色，在歐洲、澳洲等市場銷售屢創佳績。如今全新ZS正式導入台灣，憑藉著新潮外型、質感內裝、跨級配備以及標配完整MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統四大優勢，不僅為熱門休旅市場提供一個卓越超群購車新選擇，「天生出眾、越級打怪」的產品實力，將帶領MG Taiwan開創新局持續締造佳績！

ZS旗艦版提供了包含蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀與墨魚黑五種車色供消費者選擇，全車享有4年或12萬公里原廠保固。圖／業者提供

MG Taiwan總經理陳宗裕說:「今日發表的ZS旗艦版具備超規滿配的產品競爭力，期待MG在台灣第二款新車不僅能豐富產品陣線，更能獲得市場熱烈迴響！未來我們將持續提升顧客滿意度、拓展全台經銷服務網絡，以深耕台灣為目標回應廣大消費者的支持。」

全新ZS旗艦版外觀造型很吸睛，設計上透過黑曜矩陣水箱護罩結合銀石之翼LED頭燈，營造出年輕新潮且富含科技感的車頭造型，同時車側前低後高的三腰線，巧妙的與霧銀車頂行李架和17吋銀黑切削鋁圈融合，描繪出動感流線的跑格，加上全新ZS旗艦版不僅擁有前、後LED燈組，在頭燈開啟情況下，霧燈還提供轉向輔助照明功能，為行車增添一份安全保障。

MG ZS旗艦版依循「超規滿配」策略，三幅式皮質方向盤與車內大量軟質、皮質用料完美交織，搭配紅色車縫線的巧妙點綴，堆疊出超越同級的高質感座艙氛圍。圖／業者提供

全新ZS旗艦版在行李廂空間表現上靈活且出眾，除了擁有基本的448L後車廂載物空間外，透過行李廂底板的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至528L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造出1375L的「大肚量」，不論是日常行駛還是假日出遊，充足靈活的空間機能絕對能滿足車主的載物需求。

此外，除了吸睛奪目的新潮外觀，全新ZS旗艦版一大賣點便是標配同級唯一沉浸式全景天窗(附電動遮陽簾及防夾功能)，其巨幕型大面積的天窗樣式，除了提供充足的採光效果，映入眼簾的路途美景，更是每位乘客旅途移動中的快樂泉源。

MG ZS旗艦版依循「超規滿配」策略，致力提供消費者應有盡有的豐富質感內裝配備，三幅式皮質方向盤與車內大量軟質、皮質用料完美交織，搭配紅色車縫線的巧妙點綴，堆疊出超越同級的高質感座艙氛圍。全車除了採用皮質座椅，駕駛座內含六向電動調整，同時雙前座椅還擁有加熱功能，並誠意獻上後座冷氣出風口、EPB電子手煞車、Auto Hold智慧自動駐車功能，讓整體乘坐舒適度與操控便捷度更上層樓，大幅提升駕乘體驗。

除了擁有基本的448L後車廂載物空間外，透過行李廂底板的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至528L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造出1375L的「大肚量」，讓全新ZS旗艦版在行李廂空間表現上靈活且出眾。圖／業者提供

主打科技感的ZS旗艦版不僅標配多功能數位儀表，讓駕駛者獲得清晰明瞭的愛車資訊，還擁有大尺寸的10.1吋懸浮式觸控螢幕，除了內含Apple CarPlay及 Android Auto功能，還整合360度環景影像輔助系統，讓駕駛對車身與周遭環境路況一目了然，停車更能一步到位。此外大尺寸的車機螢幕，無論是進行車輛功能設定，還是播放音樂與掌握導航動態，所有資訊直覺整合，提供饒富娛樂性的數位化使用體驗。

日常行駛、假日出遊賦予隨心所欲的駕馭體驗，在動力系統方面，全新ZS旗艦款配置1.5L DVVT雙連續可變汽門正時四缸汽油引擎，可提供最大馬力120ps /6,000rpm與最大扭力15.3kgm/4,500rpm的動力輸出，搭配CVT無段變速箱(可模擬8速手自排)，同時還擁有HDC陡坡緩降控制系統與HSA陡坡起步輔助系統加持，讓ZS旗艦版除了擁有低稅賦優勢外，不論是都會穿梭、快速道路行駛，還是駛入山林與大自然共舞，將賦予車主隨心所欲的駕馭體驗。此外，ZS旗艦版還擁有Sport檔供駕駛者做自由切換，而在10.1吋懸浮式觸控螢幕中，駕駛者可依據個人喜好自行設定方向盤輔助力道，共有輕盈、標準、沉穩三種選項，人性化的配置完整給予車主多重的駕駛樂趣。

主打科技感的ZS旗艦版標配多功能數位儀表，讓駕駛者獲得清晰明瞭的愛車資訊。圖／業者提供

重視安全的MG Taiwan，今日推出的ZS旗艦版同樣精銳盡出，提供消費者完整的主被動安全防護，除了標配6具SRS輔助氣囊，透過MG Taiwan積極與原廠爭取後，MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統完美搭載，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、TJA交通壅塞輔助系統、LKA車道保持輔助系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方防碰撞預警系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能，以安全不打折扣的品牌信念，賦予每位乘客全方位無微不至的安全防護。

MG Taiwan表示，目前除持續優化購車體驗與保修服務，並已連續突破千台交車量，亦正持續努力逐步提升產能，全力縮短準車主候車時間。有關經銷拓點部份，林口、新莊、八德、沙鹿、屏東、花蓮全新據點已展開營運，目前MG全台共有17間展示中心與22間服務廠建置，同時全新展示中心員林、新營、南投、桃園，以及全新服務廠嘉義、永康、新營，亦將於今年底前陸續動工，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。

MG官網已於今天18:00起開放線上訂車服務，預計首批300台將於9月中後開始陸續交車。ZS旗艦版提供了包含蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀與墨魚黑五種車色供消費者選擇，全車享有4年或12萬公里原廠保固。全新ZS旗艦版也訂於9月2日起正式進駐全台MG展示中心提供賞車服務；並於9月9日起提供試乘服務。