2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽 地主球員廖煥鈞持續頂先

2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽今天(8/31)在台中國際高爾夫球場完成第三回合賽程，在無風多雲舒適天候下，選手盡情發揮球技締造佳績，地主年輕球員廖煥鈞在舒適天氣下交出65桿，三輪以總桿-20桿的196桿持續獨居領先。

王偉軒以三輪總桿198(-18)桿持續暫居第二；李玠柏則以此63低桿成績快速急升，以三輪總桿201(-15)桿獨居第三！這兩位亞巡選手只落後領先者兩桿與五桿，在精神都已經恢復狀況之下明天最終輪也是有機會爭冠，地主年輕選手廖煥鈞在面對同組的兩位亞巡好手追趕下能否拿下生涯職業首勝？很值得關注與期待！明天領先組選手廖煥鈞、王偉軒、李玠柏8：20第1洞開球，暫居2023肇喜登峰巡迴賽獎金榜首位、年底準備考亞巡的劉永華，今天交出八鳥一柏忌的65桿，以三輪總桿203(-13)桿和今天打出五鳥無柏忌67桿的老淡水年輕選手黃頎並居第四。新豐好手劉嚴鴻今天打出68桿，以三輪總桿204(-12)桿暫居第六。詹世昌、洪瑞誠、丁子軒以三輪總桿205(-11)桿並居第七。今天打出63創球場低桿紀錄的賴嘉一，以三輪總桿206(-10)桿和張緯綸、何祐誠、蔡雨達並居第10。

第三回合王偉軒以2鷹6鳥1柏忌打出球場最低桿63桿，三回合198桿(-18)暫居第二。圖／林聖凱攝影

但是今天最受矚目和最具話題性的是，選手賴嘉一締造28桿的台巡史上9洞最低桿紀錄！他最後交出63桿刷新劉嚴鴻首輪的球場最低桿紀錄，隨後王偉軒、李玠柏也相繼交出63低桿，大會以第一位完成繳交成績卡的賴嘉一取得球場提供的破球場紀錄2萬元獎金。不過賴嘉一、王偉軒、李玠柏三人可以均分環台水泥製品股份有限公司李世斌董事長提供的第三回合最低桿2萬元獎金。

明天(9/1)將進行最終第四回合賽程，三人一組，自早上7：00起至8：20於第1洞、第10洞雙邊開球。預計下午1點30分舉行頒獎典禮。

李玠柏今天打出63低桿，成績快速急升，以三輪總桿201(-15)桿獨居第三！圖／林聖凱攝影