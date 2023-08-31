搶中秋送禮商機 日本台灣交流協會「日本頂級水果展」葡萄界愛馬仕限時開搶

台灣為日本農產品的第四大輸出國，其中水果類的表現優異，台灣進口的日本蘋果長年居冠，葡萄、溫州蜜柑、水蜜桃、草莓等品項皆高居第二輸出國，高品質的日本頂級水果受到消費者喜愛。

日本台灣交流協會舉辦歷來最具規模的「日本頂級水果展」於今(31)日假微風超市盛大登場，自即日起至9月13日止，展出從日本產地爭取的明星水果，包括石川縣浪漫紅寶石葡萄、量少質精的長野紫葡萄、香川麝香葡萄、新品種的妃紅媞葡萄、山形水蜜桃、靜岡哈密瓜、北海道哈密瓜、北海道黑皮西瓜、溫室蜜柑、紅心奇異果等20餘種頂級水果齊聚微風超市，規模前所未見猶如嘉年華會，是頂級水果愛好者不容錯過的盛宴。

日本頂級水果展推出石川縣浪漫紅寶石葡萄、量少質精的長野紫葡萄、香川麝香葡萄、新品種的妃紅媞葡萄、山形水蜜桃、靜岡哈密瓜、北海道哈密瓜等20餘種頂級水果於微風超市亮相。圖／日本台灣交流協會提供

現場邀請日本愛媛縣的吉祥物蜜柑狗，逗趣模樣萌翻全場，還安排5名女性身著優雅日式浴衣現身，為活動增添一抹日本傳統風情。

此次活動匯聚眾多令人垂涎欲滴的水果珍品，最耀眼的莫過於石川縣的紅寶石葡萄，因極為珍稀則有「葡萄界的愛馬仕」美譽，受日幣貶值之利益，原本一串近萬元變得較容易入手。另外還展出哈密瓜界勞斯萊斯的靜岡哈密瓜、台灣人最愛的水蜜桃、愛媛溫州蜜柑、長野葡萄三姐妹、罕見的和歌山黑柿、產量稀少的福岡紅心奇異也將於產季美味亮相，以日本新鮮水果為原料製作的知名「澤屋」果醬、純日本水果原汁榨取的果汁等，每款水果都承載著米其林等級的獨特口味。

日台交流協會代表泉裕泰表示，將日本獨有水果文化及風味引進台灣，對於日本充滿興趣的民眾，皆能享受一場美好味蕾交流饗宴，可促進台日友好情誼。

日台交流協會代表泉裕泰表示，將日本頂級水果引進台灣，享受美好味蕾交流饗宴。圖／日本台灣交流協會提供

微風超市副總經理羅大為指出，日本頂級水果展皆選用日本當季水果新鮮空運來台，是民眾中秋送禮的首選。以最高品質為消費者把關，秉持著提供最優質的水果與商品的經營理念，此次克服鮮度、時間、產季等諸多困難，將最新鮮、美味的日本最頂級水果空運直送至微風超市，帶給消費者最頂級的中秋獻禮。