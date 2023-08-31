大葉高島屋2023年週年慶暖身登場！您消費我請客天天開頭獎

為迎接即將而來的週年慶檔期，天母地區大葉高島屋持續改裝迎戰，多間天母獨家時尚名店陸續登場，新櫃部分包含1樓的英國頂級護膚品牌OPATRA、2樓流行時尚服飾品牌IRIS、Ysanne、TOP-DO、nop de nod，3樓的法國經典高級時裝品牌MONTAGUT，4樓的精緻陶藝品牌-養茶；餐飲部分則有1樓THE PASTA BAR、B1美食街的宮武讚岐烏龍麵，還有天母人期盼已久的重量級BUFFET旭集進駐5樓，預計9月中旬開幕。

1樓改裝Re-OPEN的有法國GUERLAIN、DOZO Beauty複合美妝、德國運動時裝品牌BOGNER、2樓則是義大利經典服飾BENETTON、3樓的SISLEY則改為男女複合櫃。10月初還有原2樓的義大利時尚女裝MAX &Co.移至1樓，B1糕點區則有日本食品選物店-カルディCoffee Farm咖樂迪咖啡農場於10月1日試營運，5日正式開幕。大葉高島屋表示，待各櫃位調整與改裝陸續到位後，加上9月22日起化妝品週慶預購，與中秋送禮、烤肉等節慶商機，以及促銷活動的加乘效應，預計9月業績將較上月成長至少20~30%。

大葉高島屋9月1日至10月4日推出拉霸活動，APP會員可憑當日滿2千元發票抽旭集餐券與館內餐飲抵用券。圖／大葉高島屋

自9月1日至10月4日推出《您消費我請客•回饋饗樂百分百》為期34天的拉霸活動，活動期間APP會員單筆滿2,000元即可參加，最大獎祭出不限餐期的「旭集」禮賓餐券，其他A獎至D獎依序為餐廳咖啡廳500元電子券2張、精美好禮、DOZO寶寶限定禮、29週年品牌券等5,100項獎品，每日每ID限兌換1次，每日限額150名；9月14日前每滿2千元還可再獲得2百元電子券，等於買越多賺越多。

9月1日至10月1日秋季新品上市期間，全館累積滿千元抽價值18,000元的Airstream露營車住宿券或價值12,600元的5米鐘型帳住宿券，平日周一至周四或周五至周日各波段滿額贈限量好禮，最低門檻單筆6百元即可享有，Heartfelt用心植物奶、Cheersjelly低卡蒟蒻、VIGO康普茶、哈根達斯單球冰淇淋券、味旅玫瑰細鹽、TFM東方美人茶皂禮盒，其中最吸睛的莫過於9月29日當日累積滿8千元贈獨家29週年紀念禮「大葉高島屋3D紙雕便條紙」，限量250份。9月21日前APP會員刷大葉高島屋聯名卡、陽信、合庫、台灣企銀等指定銀行信用卡，當日單卡累積滿5千元起送百元電子券。

大葉高島屋推出29週年紀念禮「大葉高島屋3D紙雕便條紙」，激發粉絲收藏慾。圖／大葉高島屋

強化百貨戰力！大葉高島屋天母獨家新櫃輪番登場，開幕優惠最低42折起

3樓MONTAGUT 9月1日至17日正品特惠8折，當日累積滿5千元贈品牌帽，指定男長褲特價1880元原價4280元，約42折。2樓IRIS 9月5日起春夏商品5折起；Ysanne 9月16日起當日滿2萬元贈品牌小羊毛圍巾、3萬元贈鸚鵡包；TOP-DO 9月23日至10月1日秋季新品8折起，當日累積滿5千元抵5百元。1樓BOGNER 9月15日當天全面85折，不限金額限抵1千元，滿2萬再贈水晶項鍊；GUERLAIN 9月2日至4日前30名贈針管香氛、8日至10日預約療程贈體驗組；OPATRA 9月2日當日累積滿3萬8千元贈眼部護理體驗、滿5萬元贈保濕療程體驗。

