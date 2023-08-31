從「陪著」到「陪伴」：樂童Wrought成長家具傳達親子真諦

開學了！知名兒童成長家具廠商「樂童Wrought兒童成長家具」除了鼓勵家長為孩子添購成長桌椅作為「入學慶典」之外，日前舉辦講座邀請千樹成林創辦人、薩提爾模式親子教育推手李崇建老師分享親子教養秘訣，「有意義的陪伴，對親子關係與孩子發展有重大影響。」李崇建指出，孩子們的性格狀態大部分在童年便決定了，家庭環境、童年對孩子的影響很大，有些大人們認為的小事，在孩子們的眼裡可能會是大事。

在親子講座中，李崇建老師強調有意義的陪伴是建立良好親子關係的關鍵要素。圖／樂童Wrought提供

李崇建強調，抱抱孩子、親親他們，用真正的互動來表現愛，而且「陪著」跟「陪伴」完全不 一樣，有品質的對話、用心地傾聽與理解，才能促成有意義的陪伴。

「陪伴不只在日常生活，更在於孩子的學習習慣的養成。」樂童Wrought表示，日本家庭大約三十年前開始，在孩子小學入學前，就為他們準備完整的成長桌椅、書包、學用品等，旨在啟發孩子「從今天起，我是一個獨立自主的個體，學習充滿喜悅與興奮」的自覺。

樂童Wrought致力於推動專屬台灣孩童的入學慶典，鼓勵家長以專屬成長家具來為孩子加深記憶增強自覺：「我上小學了！」並從中創造一個充滿正能量、輕鬆愉快的知識探索環境，讓每個孩子都感受到被視為獨立自主個體的尊重，並在這個環境中快樂學習、健康成長。

良好的空間規劃與正確選擇兒童成長家具，有助於培養孩子的閱讀習慣。圖／樂童Wrought提供

樂童 Wrought表示，身為在亞洲服務超過25年，陪伴著逾200萬名兒童成長的兒童家具品牌，深諳品質與學習環境的重要性，始終強調安全性和友善環境；並為了適應台灣潮溼悶熱的氣候，採用業界首創的美國杜邦雙層永續網布，既具有支撐性又透氣、耐用、減少座椅更換率，且能實踐環保永續，同時選用歐洲E0無毒環保桌板， 安全且有益兒童健康成長。

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