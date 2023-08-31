桃園大溪康莊有機聚落食農體驗活動 熱烈展開

農糧署北區分署今（112）年輔導「桃園市康莊有機農業生產合作社」，以利在地與共享之理念，結合有共同信念的夥伴及組織進行串聯合作，整合約30多家在地有機農場，10家幼兒園、10家企業、3個社區及1電商平台進行有機農產品推廣合作，透過消費者參與體驗感受在地融入土地永續生活的方式，進而回到自身生活中進行實踐。

該合作社今年針對企業、學校、醫療院所、社區及一般消費者等辦理數十場次食農體驗遊程，並預計9月23-24日於康莊有機聚落辦理「美好野餐日活動」主題式食農活動，邀請企業員工及一般大眾參與，透過有機友善小農攤位展售及各式食農體驗活動以行動來支持有機農業，也鼓勵企業多採購國產有機友善食材，在提升員工健康同時也可達到環境永續，符合ESG（Environment、Social、Governance）永續發展的實質行動及企業社會責任實踐的宗旨。

企業共同響應 支持有機友善農業

農糧署北區分署說明，金管會規定今（112）年起，實收資本額20億元以上之上市櫃公司需要編制企業永續報告書，該報告書主要為揭露企業在經濟、社會與環境3大面向的相關作為及營運情形供外界參考，其中撰寫參考準則包含聯合國永續發展目標（SDGs）等，而有機農業是一種對環境友善、永續性較高的糧食生產體系，被視為達到永續發展目標的重要途徑之一。

企業可透過認養有機農地、參與食農遊程及採購有機農產品等管道，來支持有機農業、幫助有機食材的推廣與落實，讓員工食用到更健康、天然的食物，且達到維護環境及生物多樣性的目標，並將這些價值納入ESG永續報告書中環境（E）及社會（S）的執行面向，增加永續行動方案的亮點。

隆達電子股份有限公司員工參加有機食農體驗。圖／農糧署北區分署提供

本年度合作社透過銷售上市櫃企業、幼兒園及社區，預計1周可增加有機食材穩定銷售量約2,200公斤，並協助企業產出ESG永續報告書，從企業端需求建立康莊有機聚落社會影響力計算及產出永續解決方案，將對企業辦理的活動及有機食材採購量，以創造社會影響力角度設定衡量指標以及追蹤項目，以提供企業端需要追蹤影響力及產出ESG永續報告。

歡迎民眾前來體驗「生產」、「生活」、「生態」三生共好的永續農業

「大溪康莊有機聚落」經由北區分署輔導於106年11月成立，聯合區域農民共同推廣有機友善環境耕作，致力保育當地物種生態，以發展永續農業為目標，主要作物有稻米、蔬菜、綠竹筍、草莓、玉米、花卉、地瓜等。該區屬於淺山環境，區域內羅布眾多埤塘，蘊含豐富的生態及物種，環境清幽宜人，十分適合在忙碌的都市生活的人們來體驗一場引人入勝的有機食農體驗活動，與自然共舞，感受自然之美。

合作社今（112）年將持續於康莊有機聚落舉辦食農體驗活動並將於9月23日至24日與數家上市櫃企業之企業家庭日聯合舉辦「美好野餐日活動」，透過有機食農體驗活動增加企業員工永續素養，提升員工以行動支持有機農產品的動力，促進生活轉型及擴大有機農業影響力，豐富活動內容包括農賀市集、永續工作坊、有機農夫體驗、微酵派對及康莊小旅行等，活動也開放一般民眾前往參加體驗喔!活動詳情請參考合作社官網（https://www.kangzhuang.org/wp/）。