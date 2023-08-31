全方位藍銅護膚組合 月見皇牌水潤系列



護膚從來都不應只是女性的專利，但市面上大多數品牌卻刻意劃分了男女護膚產品線。實際上高質量的產品只應按膚質 區分，而Halto Major的無性別主義護膚線，希望透過多功能護膚產品以兼顧不同的膚質問題，以產品質量及效果作主調， 希望以簡單明暸的方式讓更多人了解護膚知識，打破選擇傳統護膚品的性別界限，令男女都可輕易達到理想的零瑕素肌 狀態。



Halto Major 的休息概念



煩囂都市中壓力從來不分男女，Halto Major以新時代的休息概念為主打，品牌名當中「Halt」意指休止，旨在令人意識到生 活本應合理地按下休止鍵。 同樣地在追求 ”美” 的過程中，從來無分性別，而休息的質素與完美無瑕的肌膚是生活上的關 鍵，擁有好的膚質是平衡都市心理壓力的第一步，我們相信護膚並不是一種工程，而是對自己生活上面的一種紓壓。所以 「Halto Major」 提醒大家於忙碌中留片刻的停頓，把生活重心轉回自己。

Halto Major® 香港首個無性别的護膚品牌。業者/提供

都市人沒有意識到月亮靜默地24小時長伴於身邊，Moonbow Series月見系列的設計概念， 正是希望能恍似月亮般的存 在靜默地守護大家的肌膚，好好照亮及陪伴着自己 在鬧市裏不論日夜都能得到守護 。

Halto Major選用全球頂尖的藍銅胜肽原料及多種活肌高效能植物萃取製成藏在瓶中的藍月光，一瓶就能帶你見證奇蹟美 肌效果。月見藍銅系列產品均具有修復和增強皮膚循環及代謝的作用，包括暗瘡痘印的改善、抗衰老、抗氧化和刺激膠原 蛋白增生。

Halto Major® 香港首個無性别的護膚品牌。業者/提供



Halto Major精心調配了高效能成分的黃金比例，研發出最適合亞洲人使用的配方。相比起市面上一般的低純度藍銅胜肽 ，Halto Major 採用了極珍貴的頂級高純度藍銅原材料， 大大提高產品內藍銅胜肽的活性成分，讓民眾可以體驗到獨特的皮膚修復和美容功效，整體產品配方經過精心挑選和調配，以確保其高效能和安全性。



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