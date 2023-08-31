玩具公仔當代藝術潮流正夯 翻模雕刻秘技單點味噌首次分享

玩具藝術公仔已成全球當代藝術的重要呈現方式與載具，台灣本土玩具藝術公仔也風起雲湧各種設計推陳出新。同時台灣設計師在創作實踐中發覺，創作公仔最重要的基本功就是「翻模雕刻、複製取型」，業界專家卻少有對此做系統性分享。

有鑑於此，深耕多年玩具藝術公仔領域的「單點味噌工作室」創辦人Miso老師，特與中華青年創業家協會、未來職業學堂合作，首次在台灣推出「玩具藝術公仔創作師翻模雕刻班」，以期推廣交流更多「翻模」（molding）複製邏輯與生產模式的私傳技巧，並透過「翻模複製」與「模具延伸創作」，帶領有志創作者體驗與思考翻模物件在立體造形與空間上的特質，開啟更多樣的藝術公仔創作可能性。

Miso老師創作藝術公仔過程操作真空脫泡機。Miso老師表示，學習更多工藝製作流程，尤其翻模技術可讓創作者在創作上能運用的東西更多，而且公仔它的材質轉換後，不僅方便保存、攜帶及擺放，也可讓作品更完整。圖／業者提供

單點味噌工作室創辦人Miso老師說，翻模的用意在於可做材質的轉換，並進行少量的量產，通常最簡單的模具，開一個模具可以生產10-12個，每一個翻模師傅可能都會有些小撇步，去讓這個模具可能它的數量更多，或者是如何去保養它，這對玩具藝術公仔設計師在創作一個角色出來之後，就可以自己開一個小模具，生產出一個小數量帶去展場市集販售，也很方便玩家客人收藏，學好「翻模雕刻、複製取型」，對有志於將玩具藝術公仔創作做為職業的創作者，是非常重要的。

Miso老師分享，當初她最早在學翻模的時候，遇到創作公仔手腳翻不出來時，請教當時的老師，老師他那時候給的答案是：「不要因為模具開不出來，而去影響你原本的造型，反是模具你要思考怎麽開，才能讓它原本的造型的傷害是最小」，如果大家有機會來課堂上交流，Miso老師也會針對每一個人做出來的東西去給大家翻模上的一些建議，當大家可以共同討論時，翻模成功率跟收獲的經驗都會不一樣的。

Miso老師翻模時加點色料做染色的部分工藝流程，Miso老師非常重視藝術公仔的完善率，因為這對於花錢收藏藝術公仔肯定創作者的玩家，也是一種尊重，並且收藏玩家當一手把玩到材質、精緻度都很高的玩具公仔，也才能有持續的購買、涵養增加玩具藝術公仔產業未來持續發展的沃土。圖／業者提供

Miso老師進一步表示，翻模技術可讓創作者在創作上能運用的東西更多，而且公仔它的材質轉換後，不僅方便保存、攜帶及擺放，也可讓作品更完整，同時，如創作者知道怎麽製作模具的話，就算之後量大有機會交給別人委外製作，也會知道要如何跟工廠師傅溝通創作成品要怎麽樣翻模，可以避免一些小瑕疵，同時，在翻模具的當下，也可以有經驗與專業看是不是有什麽地方可以討論且改善的，畢竟，委外製作模具量產成本並不便宜，這也是玩具藝術公仔設計師專業的一部份。

至於現在有少數創作者認為，為什麽要學翻模？現在3D列印其實很方便？關於這一點Miso老師說明，3D列印的確很方便但它會有紋路，也就是今天即便創作者做了一個玩具公仔造型，然後3D列印10隻，但這代表說這10隻都必須去修整它，那何不就是你先做了一隻，修整好之後翻模，這樣完善率會比較高，同時，對於花錢收藏藝術公仔肯定創作者的玩家，也是一種尊重，並且收藏玩家當一手把玩到材質、精緻度都很高的玩具公仔，也才能有持續的購買、涵養增加這個產業的未來持續發展的沃土。