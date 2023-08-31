時尚名人高軒：不要用物質衡量價值

他更重視的是態度跟品質



時尚KOL網紅高軒日前受邀參加台灣Burberry新品活動，卻因未消費被員工偷拍還發酸「到底是不是螳螂有錢人」，引起社會輿論，最後該名員工也離開，高層更發信對他致歉，外界不少人說他小題大作，但高軒比起不少追求時尚的名媛相互比較，他更講究的是品牌精神還有品質的要求。



記者實際上訪談高軒，發現他其實只是對生活非常有原則的人，日前他發限動強調，「不要惹上昇跟月亮在摩羯的人」，而高軒受訪也說自己也很平凡，也會認識不同生活圈的人，會去夜市吃小吃，並非生活強調自己是貴族世家，只是從小就接觸精品，買名牌只是一種生活的面向，但是比較追求的是品牌的核心價值跟態度精神，自己本來就不會為了買而買，比較實事求是，只是對於不公平的事情則無法容忍而已。

時尚名人劉軒認為精品只是其中自己生活的面向，不代表要用物質去衡量一個人的價值。翻攝/劉軒IG

他說只是對於該品牌銷售人員的處理方式感到不認同，過去參加過大大小小精品活動的他，卻是第一次遇到這樣的事情，覺得非常氣憤，但事情也過了，不少人給他標籤，也有不少酸民覺得他「小題大作」，事實上，高軒其實也沒做錯，他覺得只是這樣的事情，要強迫消費才被尊重，只有在落後國家才會看到，高軒敢說直言的個性，是因為自己出社會打工過更在品牌端待過，更認識不少專櫃人員和品牌端的人，自己不會特意刁難別人，但事情發生，他無法接受這樣的服務態度而已，也不是有心要炒作。

劉軒表示，他真正的理想是未來退休，可以去尼泊爾生活，回歸簡單，即便在那邊生活穿不穿名牌都沒關係。翻攝/劉軒IG

體驗各種人生 未來退休最想去尼泊爾回歸簡單生活

「到底是不是螳螂有錢人」這是外界給高軒的標籤，去過不少國家體驗過各種生活的人，自己住在信義區，他表示，真正的理想是未來退休可以去尼泊爾生活，回歸最樸實簡單的生活，即便在那邊生活穿不穿名牌都沒關係，高軒也說，自己從小因為長子的關係，家人對自己相當嚴格，但現在生活也比較自由，除了收租也玩玩股票投資跟外匯，並不會特意去追求要買名牌，而是看品質和設計還有核心價值，對於時尚相當敏銳的高軒，也說時尚應該要回歸本質，人生也是，他也強調不要用任何金錢跟物質去衡量一個人的價值，而是回歸本質，這是在許多時尚產業人士當中會看到的矛盾。

劉軒出國旅遊，喜歡說走就走，體驗各種文化跟生活。翻攝劉軒/IG

事發至今Burberry官方日前也有寫信給高軒致歉，他日前也公開Burberry台灣、香港、澳門負責人的來信，表示感謝他告知，CEO Jonathan Akeroyd 已知悉此事，而他作為台灣市場負責人與他聯繫，表示顧客隱私是 Burberry 極為重視的一點，對高軒遭偷拍表示抱歉，並透露該員工是為活動暫時聘雇的人，已於8月22日離開，也會透過這次經驗，對任何員工都要求遵守Burberry對待顧客的服務態度。

事發過後，高軒也很低調，表示自己只是平凡人，不想被放大檢視，他身為一個時尚時事KOL，平時在Podcast節目「傑高不要」上面，因為敢言幽默的說話方式，一上線最高有上萬人收聽，高軒說，自己除了政論之外，未來也會邀請一些時尚相關產業的人士去分享品牌精神，對於名牌，他覺得只是生活的一部分，而更重視的是品牌精神和本質，態度才是最重要的！這也讓人看見高軒對於時尚品味的精神是由內而外，比起不少追求時尚的名媛相互比較，高軒更講究的是品牌精神還有品質的要求。