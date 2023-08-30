全台首間「Gogoro 城市概念店」 新竹竹東盛大開幕

Gogoro 今年起加速拓展通路佈局，透過全新多元店型、優化售服體驗拉近與顧客的距離，全方位落實有感的服務。繼不到半年內開出逾 100 家免預約、油電兼修的社區店之後，Gogoro重磅宣布又一嶄新店型 -「Gogoro 城市概念店」，領先業界實踐全球在地化策略，將永續思維與創新設計融入地方風情，在各個城市為消費者提供賞車與售服之外的複合式人文空間，強化社區互動與在地連結，進一步提升通路力。

全台首間「Gogoro 城市概念店」座落於新竹竹東，於 9/2 起正式營運。Gogoro 致敬新竹近百年玻璃工藝底蘊與傳統客家文化，與新竹循環經濟永續設計品牌「春池玻璃」 x 知名空間設計團隊「彡苗空間實驗」合作，歷時半年打磨出獨一無二的透明系玻璃門市，多種創意巧思充分展現玻璃 100% 可回收再利用的特色與新竹在地意象，更首次導入客語服務，同時串連生活圈推廣必訪美食，以滿滿誠意獻上貼心舒適的體驗。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「Gogoro 每天持續往打造有感服務的目標邁進，超過 100 家隨到隨修的社區店已涵蓋全台 17 個縣市，年底將達成展店 150 家。城市概念店是我們升級通路面貌、創造加值服務的又一體現，用 Gogoro 擅長的創新設計語彙詮釋每個城市獨有的活力，這裡不僅是門市，也是藝術，更是社區。我們期待消費者在賞車、購車之餘，還能感受到豐富的在地人文故事，一同探索宜居生活的可能性。未來，不同型態的 Gogoro 城市概念店將進駐更多縣市，銜接全球永續趨勢與地方文化特質，樹立友善共好的都會典範。」

店外長廊是顧客的休憩空間，再生玻璃磚與再生玻璃砂取代傳統的花器與碎石，為沿路的綠植增添夢幻清透光彩；大面積落地窗帶來充足採光與通透空間感，讓戶外綠意與店內裝飾相映成趣。圖／業者提供

Gogoro 竹東城市概念店處處活用循環再生的玻璃媒材，透過「春池玻璃」的獨家研發工藝，搭配客家文化意涵，展演出令人難忘的美學格調與愜意氛圍。店外長廊是顧客的休憩空間，再生玻璃磚與再生玻璃砂取代傳統的花器與碎石，為沿路的綠植增添夢幻清透光彩。大面積落地窗帶來充足採光與通透空間感，讓戶外綠意與店內裝飾相映成趣。入口處別出心裁地鑲上「台嘎好？食飽吂 有閒來寮」（你們好嗎？吃飽沒？有空來坐坐）的經典客家問候語，還未交談就已感受到濃濃的熱情，更有客語服務夥伴隨時解說產品。

走進店內，首先映入眼簾的是以 Gogoro Network 無限符號為靈感的環形透明吧檯，由大量回收玻璃面板及各類再生玻璃壓碎堆疊而成，呈現多種層次的晶瑩光澤，搭配上方的 Gogoro Network 無限符號環形燈，傳達融入自然、永續循環的品牌精神。

各色玻璃光影點綴敞亮的開放式展區，完整陳列 Gogoro 熱銷車款、精品配件，讓消費者輕鬆挑選最適合自己的單品。部分牆面更採用再生輕質節能磚，結合回收玻璃與綠建材，集防火、隔音、隔熱、環保、無毒、減震六大特性於一身，以水泥紋理區隔出賞車與維修保養等不同空間。

以 Gogoro Network 無限符號為靈感的環形透明吧檯，由大量回收玻璃面板及各類再生玻璃壓碎堆疊而成，呈現多種層次的晶瑩光澤，搭配上方的 Gogoro Network 無限符號環形燈，傳達融入自然、永續循環的品牌精神。圖／業者提供

歡慶 Gogoro 竹東城市概念店登場，Gogoro 同步推出一系列單店限定的開幕活動與限時購車優惠：

● 即日起至 9/30 來店賞車，拍照打卡店面，公開上傳照片於個人 Facebook 及 Instagram、並加上指定 hashtag #GO竹東，即可現場體驗 DIY 竹東限定絹印帆布袋。

● 9/2 至 9/30 領取 Gogoro 巷口指南闖關卡（內含 $50 元饗食金）並完成試騎，成功踩點 5 間精選合作店家即可完成挑戰，獲得限量獨家「 輕生活紀念水瓶 」一份。

● 9/2 開幕日，現場將舉辦匯集新竹特色小吃的「 Fun 電美食市集 」。當天來店賞車即可領取優惠券，免費兌換一份市集美食。

● 9/2 至 9/17 現場購買任一車款，即享好禮二選一：

— Gogoro 竹東城市概念店獨家滿電玻璃杯組（限量 200 份）。由玻璃碎屑堆疊成電池形狀，三種尺寸的玻璃杯疊合後，即拼出電池滿電視覺，蘊含「喝了就 GO」的補充電力小巧思。

— 1,500 點 Gogoro Smart Points 點數。1 點相當於 $1 元，可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。