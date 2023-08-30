2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽第二回合 地主球員廖煥鈞獨走

2023肇喜登峰巡迴賽第六站-環台公開賽，今天（8/30）在台中國際高爾夫球場完成第二回合賽程，今天的台中的天氣悶熱難耐、汗流浹背，地主年輕球員廖煥鈞憑藉連續兩天的推桿好手感，交出低於標準桿六桿的66桿，兩輪以總桿-13的131桿竄升上來獨居領先！

今天打出67桿的丁子軒與打出68桿的陳裔東和打出70桿的王偉軒，兩輪以總桿-9的135桿並居第二；打出68桿的蔡雨達和打出70的老淡水年輕選手黃頎及彰化年輕選手洪瑞誠以及昨天破球場紀錄的劉嚴鴻四人皆以兩輪總桿-8的136桿並居第五。

新豐名將林文堂(今天68桿)以兩輪137桿獨居第九。亞巡賽三位選手張緯綸(今天67桿)、詹世昌(今天68桿)、李玠柏(今天68桿)和何勁宏(今天66桿)、黃冠勳(今天69桿)、邱瀚霆(今天70桿)以及暫居肇喜登峰巡迴賽獎金榜首位的劉永華(今天70桿)，以兩輪138桿並居第10。

9月中將赴日本考日巡資格賽的丁子軒，今天打出67桿，與陳裔東和王偉軒暫時並居第二。圖 ／業者提供

兩回合賽事結束，大會取兩輪總桿平標準桿144桿的50位選手晉級後兩回合決賽。明天(8/31)將進行第三回合賽程，三人一組，於第1洞、第10洞雙邊開球，自早上7：00起每隔10分鐘一組，領先組廖煥鈞、王偉軒、丁子軒8：20於第1洞開球。

比賽期間開放觀眾下場，觀賽的觀眾需至櫃台填寫姓名、電話等方式換取觀賽證，並且須向櫃台繳交支付設施費NT$ 212元，下場一律走車道，嚴禁乘座球車也無提供洞與洞之間接駁，出發前於第1、10洞梯台時，由唱名員務必負責告知觀眾，場內責由裁判負責宣導管控。球場對於年齡太小兒童6歲以下及攜帶寵物禁止進入球場是管制下場。

此外，這場賽事會用錄播的方式，將後兩回合賽事剪輯成每一天60分鐘的精彩節目，預定在9/8、9/9這兩天下午四點播出當天精彩賽況。敬請鎖定：台灣職業高爾夫協會FB、Yahoo運動TPGA專屬平台、以及在Line 的平台GOLFOURIT、LINE Today還有智林體育台。