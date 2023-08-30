虹夕諾雅 谷關 推「慢悠森活」秋冬二泊限定專案

入住全館獨一無二暨私人露臺的「森羅」房型，在星空下享用浪漫晚餐

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於2023年11月～2024年2月推出「慢悠森活」秋冬二泊限定專案。安排入住全館獨一無二暨私人露臺的「森羅」房型，藉由「慢生活」與「慢食」的概念享受在地文化活動與美食，透過一連串的專屬體驗放慢生活步調，讓旅客達到身心靈平衡。

全球對於旅遊的想法與選擇不同以往，琳琅滿目的觀光行程不再是主流，放慢步調體驗在地文化的旅遊模式成為人們心之所嚮。今年春夏虹夕諾雅 谷關以「慢遊」為主題帶領旅客沐浴谷關之美，秋冬則以「慢生活」與「慢食」為主軸，繼續帶領旅客體驗在地文化與美食。「慢生活」的主旨是重視與重要的人相伴的時光，放慢生活步調，尋找生活中的平衡。「慢食」則強調享用以當季食材為主的料理，以健康、生態維護為出發點的永續旅遊概念。

「森羅」房型擁有專屬的半露天空間與大片落地窗。圖/星野集團提供

入住全館獨一無二的「森羅」房型

此專案將安排旅客入住全館獨一無二的「森羅」房型，總坪數為65坪的樓中樓設計。房型主要特色為連結兩間臥室的區域，擁有私人的燈心草編織成的塌塌米區與中央露台。旅客可在山間澄澈清新的空氣中，一邊俯瞰整個水之庭園以及谷關豐富的大自然景色，一邊享受專案專屬料理與體驗活動，與重要的人一同放慢步調，達到身心靈平衡。

整體料理結合「慢食」的概念，以秋冬季盛產的青蟳為主角，呈現出當季食材之美。圖/星野集團提供

客房內享用當季食材之料理 星空晚宴

晚宴將於客房的中央露臺享用，在繁星點點的夜空下於專屬的戶外空間度過愜意且浪漫的夜晚。整體料理結合「慢食」的概念，以秋冬季盛產的青蟳為主角，肉質厚實彈嫩。料理長利用不同的烹調手法細膩地帶出蟹本身的豐潤旬味。前菜使用蟹肉、紫蘇葉與蜜香柚子佐醬增添風味與口感，搭配在地酒莊釀造的白中白氣泡酒，帶有特殊的柑橘與草本香氣，與整體料理形成絕妙搭配。接續為螃蟹火鍋，將整隻青蟳與雞白湯熬煮並加入牛蒡絲提味，在品嚐青蟳的同時可以享受富有鮮味的湯頭。主食為海鮮燉飯，使用台灣黑紫米，並且利用蟹膏、蟹黃增添其濃郁風味。清爽的黑糖葛切搭配甜菜根慕斯作為飯後甜點，為星空晚宴畫上完美句點。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)