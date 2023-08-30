大武山牧場兩款別出心裁中秋禮盒登場

今年中秋節「大武山牧場」推出兩款別出心裁的全新禮盒「月見甜夢 中秋禮盒」、「莓夢成真 中秋禮盒」，利用科技未來感搭配愛麗絲夢遊仙境的夢幻意境作為禮盒視覺發想，兩款中秋禮盒禮盒乘載宇宙級的祝福，讓大武山牧場陪同一起漫遊明月星空，尋找中秋夜裡的奇蹟與祝福！即日起於大武山牧場官網和各電商通路開放限量預購，9月30日前享有中秋優惠8折起。

大武山牧場首推澎湃系大禮盒「月見甜夢 中秋禮盒」，以四種口味蛋捲搭配兩款中秋限定雪花餅。除了原本一口蛋捲系列中的經典原味、紅玉紅茶、法式可可外，更加碼推出全新口味「靜岡抹茶」，選用日本靜岡縣的抹茶粉製作，口感清香溫潤、茶韻濃厚，將蛋香揉進茶香裡，帶出濃郁苦甜的抹茶香氣，茶韻蔓延停留在口中還會回甘，品味出濃郁抹茶與雞蛋香氣細膩口感的絕妙結合。此外還搭配禮盒限定小點「鳳梨雪花餅」和「柚香雪花餅」畫龍點睛，兩款中秋應景口味的一口雪花餅，以棉花糖取代傳統牛軋糖製作，降低甜度也讓整體口感更加層次分明，Ｑ彈有嚼勁卻不會黏牙！超豐富組合，非常推薦年節送禮，也適合全家團圓的飯後點心。

酸甜清爽不膩口的蛋捲禮盒，吃完即刻「莓夢成真」。圖/大武山牧場提供

「月見」在日文中是蛋黃的意思，同時也象徵著中秋團圓的滿月，更是大武山牧場以AA級好蛋製成每一份禮盒的心意，如此乘載滿滿用心又澎湃的禮盒，期待每一位收禮者都有如走進愛麗絲甜甜美夢一般，讓味蕾陶醉其中。

每年中秋節是不是都擔心吃了太多月餅跟烤肉導致體重失守？大武山牧場「莓夢成真 中秋禮盒」貼心組合兩款酸甜清爽的蛋捲，除了結合日青優格一次搜集 7 種莓果營養製成的「綜合莓果 蛋入蛋捲」外，更全新推出「清香檸檬 蛋入蛋捲」，使用來自「檸檬之鄉」屏東的綠檸檬，淡淡的檸檬清香與蛋香交織出絕妙滋味，將檸檬的酸爽和蛋捲的微甜達到完美平衡，帶來迷人的清新風味，非常適合夏秋之際的清爽口味。

「月見甜夢 中秋禮盒」與「莓夢成真 中秋禮盒」，即日起至9月30日於大武山牧場官網訂購一盒即免運，再享早鳥優惠禮盒多入任選最低8折起！並同步於大武山牧場蝦皮商城、Pinkoi、Momo購物網、LINE禮物等電商通路陸續開放訂購，今年就讓大武山牧場陪同一起踏上未來的奇幻旅程，尋找中秋夜裡的奇蹟與祝福！