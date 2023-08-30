鳥取縣知事來台 邀請焦志方、倪暄、曲羿擔任觀光大使

探訪鬼太郎、柯南故鄉！日本鳥取推廣漫畫王國之旅

位於日本本州西部的鳥取縣有豐富的觀光資源，知名的「鳥取沙丘」、「鬼太郎妖怪小鎮」、「柯南博物館」都是不少遊客喜愛的景點，日前鳥取縣政府邀請年代《美味SO MUCH》節目主持人焦志方、超人氣女神倪暄、樂天女孩曲羿前往鳥取體驗當地文化，更授予三人「鳥取縣觀光大使」封號。鳥取縣知事平井伸治先生今日特別蒞臨節目舉行「觀光大使授予儀式」，並在現場親自示範如何DIY鳥取美食，透過節目推廣展現「台日友好」的深厚情誼。

鳥取縣當地水質乾淨，全日本有七成的「二十世紀梨」皆來自本地，更孕育出比例完美的頂級「鳥取和牛」，柔嫩程度曾獲頒日本全國肉質第一的美稱。此外，鳥取縣還是知名漫畫《鬼太郎》、《名偵探柯南》作者的出生地，故有「漫畫王國」之稱，不少年輕族群會跟隨鬼太郎的腳步，逛「境港妖怪小鎮－水木茂大道」，再到「柯南博物館」一覽作者青山剛昌的異想世界，近年已成為熱門的觀光城市。

鳥取縣知事平井伸治先生表示，鳥取有溫泉和自然景觀，更是美食天國，非常歡迎大家來訪，知事也特別在記者會中戴上名偵探柯南的「紅色蝴蝶結」到場，非常俏皮，並與《美味SO MUCH》主持人焦志方共同下廚，親自示範如何製作最道地的「鳥取和牛咖哩飯」，另外也貼心準備頂級水梨禮盒、星空舞米、咖哩粉等特產將送給觀眾朋友，詳情可至《美味SO MUCH》FB粉絲團查詢：

https://www.facebook.com/38somcuh?mibextid=LQQJ4d

倪暄、曲羿參觀柯南博物館。圖/年代提供

最後談到對於鳥取的印象，主持人焦志方說，第一次到鳥取旅遊，就對好山好水、水果和咖哩印象深刻，倪暄則是大讚海鮮美食既新鮮又便宜，CP值超高，而曲羿覺得鳥取的空氣非常好，能在當地露營是很棒的體驗，更多精彩內容請鎖定 9月15日下午17:30年代38頻道《美味SO MUCH》。