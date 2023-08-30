精品級BEE FAMILY蜂蜜 遠百獨家上市

頂級隨身包蜂蜜 秋季養生潤燥首選

來自加拿大No.1頂級蜂蜜BEE FAMILY蜂蜜家庭遠東百貨獨家引進，精品等級的天然好物，以獨特的10g隨身包的形式包裝，秋季養生，隨時想吃想泡一撕開即刻享用，有頂級花旗參、藍莓、蔓越莓、檸檬、經典原味多種風味，是許多貴婦圈酷愛的保健小物，健康美物即日起在遠百異國食品館「FE21′ World Gourmet」專櫃都買得到！

由於舉辦加拿大物產展的因緣，發現在加拿大卑詩省生產製造的頂級蜂蜜BEE FAMILY蜂蜜家庭系列產品。用頂級天然純淨原料製成的系列產品經加拿大官方食品安全監管機構「加拿大食品檢驗局CFIA」認證為第一級蜂蜜。

BEE FAMILY蜂蜜家庭不僅是高品質，在產品包裝設計上也相當具有巧思。頂級蜂蜜都是採10g蜂蜜棒隨身包設計，可以隨身攜帶想吃就吃，直接擠進嘴裡簡單享受甜蜜，也能添加到熱茶、冰淇淋、吐司、煎餅、酥餅各種食物搭配，運用濃郁溫潤的口感增加變化，輕鬆便利享受健康美味的能量補給。

BEE FAMILY蜂蜜家庭採用大自然純淨成分，嘗起來濃醇甘甜、尾韻豐富，品嘗甜蜜滋味的同時，也能感受健康美味充滿活力。增加風味的食材原料也是經過嚴格篩選確保安全無害，同時營養素豐沛。像是蜂王漿和藍莓經過冷凍乾燥，溶解營養成分含量高。 精品級頂級蜂蜜全年不打折，隨時購入營養滿點。即日起在全台遠東百貨異國食品館「FE21′ World Gourmet」專櫃販售。