2023肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽 8月29日起在台中國際球場開打

總獎金315萬元之2023肇喜登峰巡迴賽第六站-環台公開賽，將訂於8月29日至9月1日在台中國際高爾夫球場開打。預計進行四回合72洞賽程，將有來自四個國家132位選手，包括119位職業球員(含美國1位、菲律賓3位)與13位業餘選手(含日本1位)參賽，冠軍可獨得新臺幣60萬元，亞軍得新台幣30萬元。去年冠軍詹世昌將特別從蘇格蘭亞巡賽返台尋求衛冕。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，主辦單位台灣職業高爾夫協會（TPGA），環台水泥製品股份有限公司、及環台光電股份有限公司為單站冠名主辦單位，台中國際高爾夫球場為協辦單位。這也是環台水泥與環台光電連續第三年冠名贊助這項比賽。今年比賽場次並增加為七場，亦使今年度台巡賽場數跟著多了一場，總計達15場賽事。

肇喜登峰巡迴賽單獨設立有年度獎金王特別獎項，贏得的獎金王選手另可獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元，以及翌年台灣三商名人賽的參賽資格。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。

肇喜登峰巡迴賽-環台公開賽這次國內不論老、中、青好手堪稱精銳盡出，除了將從亞巡蘇格蘭返台的詹世昌，去年在該球場兩天打出65最低桿紀錄並摘下冠軍的李玠柏以及洪健堯、張緯綸、王偉軒五位亞巡好手，以及今年肇喜登峰開幕戰長華公開賽冠軍謝繼賢、上周甫摘下肇喜登峰南寶公開賽冠軍蔡凱任、今年獎金榜暫居前十的劉永華、葉昱辰、呂偉智與劉嚴鴻，以及林文堂、林冠伯、高藤、黃頎、王偉祥、謝東宏等戰將都將與賽。另外多位年輕好手包括ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏、呂孫儀、謝旻軒，以及剛考上TPGA職業選手的簡佑賢、張簡克諺與陳柏睿等，也都在參賽名單中。當然，也別忽略實力猶在的呂文德、汪德昌等多位長春老將，他們依舊是衝擊冠軍盃的強大競爭者。

在前兩回合賽事後，取總桿成績優者前50位選手(同桿者)晉級後兩回合決賽。而職業、業餘配對賽於比賽結束之後的9月2日星期六舉行。此次比賽場地台中國際高爾夫球場，是繼去年(2022年)之後再度承辦台巡賽。這次採用東區與中區球道，18洞標準桿72桿，總碼數長度為7,133碼。

第一、二回合開球時間：分上午場、下午場開，早上開球自6：40起、下午開球自11：20起。

第三、四回合開球時間：暫定 7 點整開球， 3 人一組，雙邊開球。

這場比賽總獎金新臺幣315萬元，期間還設立特別獎項：

A. 一桿進洞獎：第3洞(東區3)、第7洞(東區7)、第12洞(中區3)、第16洞(中區7)，以上由台中國際球場提供支付1萬元獎金。

另，第12洞：由叢德貿易有限公司姬斯敏董事長贊助獎金2萬元。於賽事期間正式比賽 四回合中第一位擊出進洞者獲得。限職業選手。不限洞數提供：梨山賓館總統套房免費住房一晚、不限平假日。

B.破球場記錄獎 (東、中區)：台中國際球場提供新台幣2萬元。原紀錄65桿由李玠柏保持。

比賽期間將開放觀眾下場，觀賽的觀眾需至櫃台填寫姓名、電話等方式換取觀賽證，並且須向櫃台繳交支付設施費212元，下場一律走車道，嚴禁乘座球車也無提供洞與洞之間接駁，出發前於第1、10洞梯台時，由唱名員務必負責告知觀眾，場內責由裁判負責宣導管控。球場對於年齡太小兒童6歲以下及攜帶寵物禁止進入球場是管制下場。

另外這場賽事會以錄播方式，將後二回合賽事剪輯成每一天60分鐘的精彩節目，預定在9/8、9/9這兩天下午四點播出當天精彩賽況。敬請鎖定：台灣職業高爾夫協會FB、Yahoo運動TPGA專屬平台、以及在Line 的平台GOLFOURIT、LINE Today還有智林體育台。