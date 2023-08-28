嵩sung餐酒館布局大巨蛋商圈 打造創意歐陸料理9/1正式營業

「嵩」為尊鴻餐飲集團旗下品牌誠意之作，以城市休憩、庇護所概念，成為生活在大都市喧嚷的上班族，平、假日放鬆小憩的最佳場所。去年底「嵩sung」品牌成立，即一舉成為台中必吃餐酒館。今年9月插旗大安區，堅持以Mix&Match概念發想，空間裝潢置入化繁為簡的沉穩設計，為視覺帶來最高層次享受。瞄準大巨蛋、松菸誠品及年底Sogo city所串連的夜經濟商圈，搶先布局外溢人潮。

嵩sung大安店打造洞穴隱密感，以化繁為簡的雙色概念打造的裝潢。圖／尊鴻餐飲集團提供

法餐主廚坐鎮 台中超人氣餐點油封鴨腿揮軍北上

「嵩sung」以迷人又不失儀式感的歐陸餐點擄獲台中人味蕾，開幕三個月內就成為饕客們必吃名單，其中熱門必點料理之一「法式油封鴨腿」，是主廚改良法國南部經典料理，選用宜蘭唯一生產履歷豪野鴨，耗費舒肥多時鎖住水嫩，慢火輕煎至鴨皮焦脆，撒上印度瑪薩拉香料增添異國風味。

歡慶新店開幕，主廚集結多年旅行的豐富經驗，創作輕食與海鮮等共四道新菜，其中口感層次豐富的南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅，鹹香微辣搭配條狀脆餅，在口中併發鮮味與炭烤香；另一款西班牙經典Chicharron佐燻鮭魚酸豆醬，則是致敬國外米其林餐廳的話題餐點，將炸至金黃的酥脆豬皮，搭配顆粒狀的酸豆與塊狀燻鮭魚，入口清爽，後勁微酸甘口，恣意享受餐點以多國料理手法，創意的新風格歐陸料理。

國際調酒冠軍鄭亦倫合作限定酒譜 五款酸、甜、鹹、茶打造微醺舒適圈

「嵩sung」與擅長尋找與拆解香氣風味的世界調酒冠軍鄭亦倫(Allen)跨界合作，設計酸、甜、鹹、茶風味延伸的「嵩sung」限定調酒，其中血月烏托邦是以威士忌結合紅酒，最後炙烤香吉士外皮，入口煙燻肉桂與檸檬香氣，適合喜歡微酸輕澀口感；而朝九晚九的揉皺月光，則是將伯爵茶、伏特加、新鮮百香果汁混合，最後撒上抹茶粉，賦予調酒如香水的層次，將前調、中調到入口再回甘的香氣，為每日繁忙的日子做最好的享受，詳情可查詢「嵩sung」facebook粉絲專頁或instagram。

(禁止酒駕．飲酒過量有害健康)