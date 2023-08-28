黃金海岸球場&百威金尊啤酒 舉杯邀您共度中秋烤肉趴

中秋月圓人團圓~中秋佳節九月底即將到來，國寶集團所屬『黃金海岸高爾夫球場』特別選在中秋節前，與百威金尊啤酒共同規劃一場別開生面的高球烤肉活動，邀請眾高爾夫球友及常『燒』球的麻吉們，不論二人成雙三人同行或四人同樂，都歡迎同來球場，一起提前歡慶中秋。白天時開心的開喝與開球，傍晚時在最美麗的觀海平台享受美景、大啖火烤海鮮的當地美食，在眾多摸彩大獎的歡樂氣氛下，伴隨著輕快的音樂旋律，享受一場不同的高爾夫饗宴。

這次推出的中秋佳節烤肉盛宴，將定於9月27日(三)盛大展開！有別以往球友們球敘後的桌菜團膳用餐，這次結合即將來臨的中秋烤肉香，搭配黃金海岸廣大草坪，讓球友們在戶外空間享受Buffet晚宴。球友們歡聚一起，暢聊剛才的精彩好球，輕鬆愜意的看著夕陽，一邊暢飲清涼啤酒，一邊大啖新鮮食材現烤美食！如此完美的高爾夫饗宴，就在這次國寶金尊盃幫您實現！

位在北海岸的黃金海岸球場景色宜人，秋季傍晚微風徐徐，打完球對著美景、美酒、美食，把酒言歡共嬋娟，享樂人生莫過於此！圖／業者提供

除了白天的歡樂球敘與豐富多元的一桿進洞獎，國寶集團還安排了『百威啤酒無限暢飲』與『北海岸當季海鮮燒烤派對』！派對中更有多項精彩大獎的摸彩活動，保證有吃又有拿！黃金海岸秋季傍晚微風徐徐、涼爽宜人！對著美景、美酒、美食，把酒言歡共嬋娟，享樂人生莫過於此！

『開車不喝酒 喝酒不開車』！為讓球友們能夠安心打球、安心飲酒，本次國寶金尊盃也為參加球友們安排交通接駁車或是住宿代訂服務！歡迎您與三五好友相約前來，共度輕鬆又歡樂的美麗夜晚！該活動報名網址：https://www.surveycake.com/s/z6YMM。

飲酒過量，有害〈礙〉健康 。

酒後不開車，安全有保障 。