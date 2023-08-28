未來之星系列賽-秋季錦標賽 明天起在全國花園鄉村俱樂部舉行

2023未來之星系列賽-秋季錦標賽，明天(8/29)起至8月31日在全國花園鄉村俱樂部盛大舉辦。日期剛好壓在開學的這個禮拜，算是正式結束暑假，回到小選手們念書與打球的正常行程上。一方面也是驗收大家在過去的這個暑假的訓練成果，不論是自費出國比賽，或是由教練帶領赴美國移地訓練的，相信大家都有不同的收穫與體驗。未來之星秋季錦標賽排在八月的最後來開打，正好有收心暑假，開啟新學年的意義。

上次夏季賽是在六月初舉行，剛好有一些選手都已經安排出國行程。這次的秋季賽趕上開學時間，意味著一些強將也都歸隊。在未來之星不分年齡、只看男女的賽制中，意味著競爭將更加劇烈。上次先是在台灣業餘錦標賽打出佳績，後又在夏季賽奪下女子冠軍的詹可米，前陣子代表台灣去日本參加青少年比賽，因為場地設定的關係，比賽成績不理想，反而影響了她的信心，最近的狀況並不如夏季賽時理想。但她還是保持樂觀說：「出國比賽不論結果好或壞，對我都是一種激勵，更是啟動另一波成長的動力。這次重回熟悉的全國球場，面對更完整的競爭對手，我將會全力以赴。」

男生組衛冕者謝睿哲。圖／業者提供

反而，男生組的衛冕者謝睿哲，面對強敵回歸則是充滿了信心。目前就讀和平高中二年級的他表示，「很興奮可以跟學長黃凱駿一起出賽，對我來說是一個很好的學習機會。我相信我會有更出色的的表現。」 謝睿哲的信心也不是沒有理由的，他特別在賽前一星期加強了最弱的推桿部分。

目前正在加拿大考察球場與青少年賽事的理事長吳憲紘特地越洋表示，「未來之星系列賽已步上軌道，我們將持續地進化賽事，讓比賽更貼近國際化。期待參賽的小選手們也能在間隔三個月的時間內，都能自我精進，再透過賽事來驗收。」

夏季賽女子冠軍詹可米。圖／業者提供

這次比賽的總碼數設定，男生18洞總長度依然超過7000碼，來到7064碼；女子的總長度是6117碼。未來之星的賽事只分男女組，不以年齡區別，球場只有男女各一種長度。至於全國出名的果嶺坡度與速度，因為球場年度大保養關係，並沒有做得非常快，大概維持在8呎左右；次長草區的長度留在三公分、主長草區四公分。雖然最近全台各地常有午後暴雨，全國球場下的雨量適中，場地並不濕軟，球開上球道還是有適當的滾動。

此次的秋季賽，同樣有兩家伙伴廠商參與，一家是日本知名的桿身公司Basileus，另一家是著名的球具品牌TaylorMade，兩家公司都是從職業到業餘界都深受喜愛的品牌。TaylorMade台灣區經理郭千銘說，「我們品牌除了贊助職業球員外，也一直致力於業餘的扎根工作。未來之星青少年協會系統化地在辦青少年比賽，不斷地在精進，正好也跟我們的品牌精神相符合。」至於Basileus桿身台灣公司，更致力於引進更先進、更適合亞洲人擊球力道的桿身，對象也包括青少年與長春球員，近來在台灣長春職業賽更是常勝軍。

三天的賽事將在8月29日、星期二展開，決賽日在星期四，球場在比賽期間的早上皆是封場，直到11:30後才開放球友下場。比賽的男女前三名將有兩家贊助商與球場所提供的獎品，男、女冠軍有Basileus量身訂做桿身及全國球場兩萬元禮卷、第二名有TaylorMade球桿袋及全國球場一萬元禮卷、第三名是TaylorMade的球桿套及全國球場五千元禮券。