傳遞「移動‧啟發人心」品牌精神 Kia台灣森那美起亞贊助台中國家歌劇院《三劍客》開門計畫與2023台北藝穗節

Kia總代理台灣森那美起亞，為傳遞「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」品牌精神，秉持「以藝術啟發創新、以運動啟發夢想、以教育啟發未來」三大策略，持續投入更多資源深耕台灣市場。今年8月，Kia總代理台灣森那美起亞不僅贊助臺中國家歌劇院的韓國超人氣音樂劇《三劍客》開門計畫 ，同時還贊助由臺北市政府主辦、臺北表演藝術中心承辦的「2023臺北藝穗節」。Kia總代理台灣森那美起亞期盼透過藝文活動的贊助與跨界合作，以藝術的力量啟發下一代年輕學子的無限創意，培育新世代的人文藝術底蘊，並進一步協助推廣國內藝術文化活動，延續台灣森那美起亞致力回饋社會的初衷，落實企業社會責任。

Kia總代理台灣森那美起亞近年來積極深入台灣各個角落，並持續與偏鄉學校展開合作，繼去年以實際行動支持花蓮美崙國中足球隊、並舉辦Kia Kid’s Cup小小足球世界盃，深耕基層運動人才培育後，今年更跨界從藝術領域出發，贊助臺中國家歌劇院的《三劍客》開門計畫。Kia總代理台灣森那美起亞、Kia雲林地區經銷商原莊汽車與台中國家歌劇院攜手合作，共同為雲林縣立口湖國中舉辦「一日藝術教育之旅」，帶領地處偏鄉且近年來受到少子化影響、目前全校學生僅約一百四十人的口湖國中師生代表們，前往臺中國家歌劇院參與建築導覽、深入探索歌劇院之美，並聆賞韓國人氣音樂劇《三劍客》。當日活動由The Kia EV6純電智慧跨界休旅所組成的車隊，提供所有師生代表的「新能源移動體驗之旅」開啟序幕。許多首次搭乘電動車的小朋友們，對The EV6的前瞻外型、先進科技、與安靜舒適、零碳排的移動過程，都留下美好的深刻印象。參與的師生們亦透過建築導覽，細聽專業導覽員訴說歌劇院的建築奧秘，從漫步於歌劇院其中發現各項設計的細膩巧思，領略這座國際級藝文中心的壯闊之美。

The Kia EV6純電智慧跨界休旅所組成的車隊，提供所有師生代表的「新能源移動體驗之旅」開啟序幕。圖／業者提供

臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗與台灣森那美起亞總裁李昌益，除親自蒞臨現場參與此次活動外，更共同為口湖國中師生代表們精心安排專屬演前導聆，讓所有人更清楚韓國音樂劇近年來蓬勃的創新發展。《三劍客》這齣改編自法國文豪大仲馬經典作品的韓國暢銷超人氣音樂劇，重新架構並揉合了喜劇元素與華麗的舞蹈視覺，打造獨具特色的美學風格，為所有口湖國中的師生們創造難忘且印象深刻的表演藝術體驗。這項別具意義的開門計畫自2015年啟動以來，至今將邁入第九個年頭，秉持著開啟這扇藝術之門，讓更多人有機會參與藝術、享受藝術的理念，累計已邀請逾180所單位，超過10,000名偏鄉孩童、樂齡團體及身障弱勢族群參與及欣賞世界級的藝文表演。Kia總代理台灣森那美起亞與台中國家歌劇院此次的跨域合作，期盼透過豐富的沉浸式藝術體驗活動，進而啟發學生潛能及培養美感能力，讓藝術成為生活中的養分，並將藝術美感教育傳遞至偏鄉學校，讓這份感動持續運轉下去！

Kia總代理台灣森那美起亞、Kia雲林地區經銷商原莊汽車與台中國家歌劇院攜手合作，共同為雲林縣立口湖國中舉辦「一日藝術教育之旅」。圖／業者提供

此外，台灣森那美起亞今年也同時與臺北表演藝術中心合作，熱情贊助即日起至9月3日止的2023臺北藝穗節活動。自2018年起開始舉辦以來，臺北藝穗節活動秉持以自由開放的精神，提供藝術家一個多元、不設限、具實驗性，且能盡情迸發想像力的展演平台，同時鼓勵創作者勇於冒險及面對挑戰，透過日常生活場域來展演作品，充分展現藝術創作的可能與活力，而這些理念和Kia的品牌精神不謀而合。2023臺北藝穗節持續前進臺北各大街區，尋找各類展演空間夥伴，並串連民間劇場的力量，藉此將藝術能量擴散至市民生活，也讓藝術家在創作之餘有機會進行在地人文的探索，同時進一步發揮群聚效應，激發更多文化空間的投入並豐富街區的藝文氛圍，開拓未來觀眾。