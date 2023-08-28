New Ford Focus與台大E勢泮 共闖大鵬灣國際賽車場

MBA向來是台灣企業家與高階企業經理人進修的最終站，而台大E勢泮則提供後EMBA交流與跨域學習的平台，培養企業領導菁英微觀管理與宏觀視野，使其精進管理能力與興業精神。而啟發管理精神與經營之道無所不在，Ford與台大E勢泮即在此機緣下擦出精彩火花。甫於日前圓滿落幕的「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」，提供逾80位企業領導菁英成員賽道體驗機會，感受賽事運動必備的反應力、決策力及壓力管理等條件，讓成員汲取到與企業界息息相關的經營啟發。而Ford也在此次活動當中提供New Ford Focus Hatchback ST-Line Vignale、New Ford Focus Wagon ST-Line Vignale作為體驗車款，以紮實的駕馭體驗陪伴台大E勢泮共闖大鵬灣國際賽車場。

於汽車產業具有豐富跨國管理與品牌創生經驗的台大E勢泮校友會執行長王偉明表示：「此次駕駛著New Ford Focus奔馳在大鵬灣賽車場上，對所有成員來說是截然不同的全新體驗，不僅是速度帶來的刺激張力，也透過賽道運動反應了企業經營同樣必須具備的判斷力、戰略引領、壓力管理與全方位思考；而New Ford Focus在整體賽道活動中所展現的產品實力及其務實的產品定位，也充份體現Ford這個百年企業如何致力讓消費者透過其所生產銷售的車輛，感受到在平實中見偉大、在平實中追求卓越的理念，這也呼應了企業如何在成本效益及品質間找到完美平衡點的精髓所在，對於所有學員們都是寶貴經驗。」

台大E勢泮成員表示，New Ford Focus紮實、穩定的底盤回饋，都讓其能輕鬆且快速的掌握車輛動態，熱血奔馳於大鵬灣賽道中。圖／業者提供

「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」不僅於現場展示純正德製性能手排鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT，展現ST車系追求競技化與純粹操駕的精神指標，更讓與會成員能在專業教練團隊帶領下，親自駕駛承繼同源的New Ford Focus Hatchback、New Ford Focus Wagon ST-Line Vignale進行高速繞錐和全賽道體驗，培養賽道駕馭及正確行車觀念，並從充滿挑戰性的賽道駕馭中，激發更多在戰略引領、壓力管理和全方位思考的深刻領悟。

一、 戰略引領：一個企業的成功取決於領導者制定出明確、精準的策略，應對變局並佔得先機；對應賽道駕馭，每位台大E勢泮學員進入賽道前，必須充分了解關卡和進行策略制定，確立彎道間的切換、加速時的抉擇與剎車時機點，考驗每位學員的判斷與戰略眼光。

二、 壓力管理：面對高速下的壓力環境，保持冷靜與清晰的思考，這是賽車運動與商業管理的共通點，學員必須在瞬息萬變的情況下堅定做出決策，這種高壓環境的堅毅正是經營管理決策所需要的素質。

三、 全方位思考：在賽道行駛時，不僅需專注車前動態、後方車輛及預測其它車輛動向，同時也須隨時調整駕駛時的油門深淺、煞車時機、入彎點和出彎點，確保維持最適宜的動態和穩定車速，從速度中啟發的全方位思考能力和敏捷反應，如同企業領導者需要從大局出發，洞察市場趨勢、競爭環境和內部運作，並迅速作出適應性調整，果斷做出明智經營決策。

在專業教練團隊規劃下，台大E勢泮成員透過高速繞錐及全賽道體驗關卡，進一步感受New Ford Focus優異的底盤懸吊調校功力。圖／業者提供

此次「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」同樣體現企業管理學中的適才適所理論，選擇於賽道性屬中低速、多彎的大鵬灣國際賽車場舉辦，充分展現New Ford Focus「與德同規」的操駕樂趣。教練團隊指出：「New Ford Focus在多彎角的賽道表現十分優異，其底盤懸吊設定，皆能夠有效抑制車輛進出彎時的側傾現象，同時靈活的車尾動態，可在後輪適當滑動的狀態下，以略帶滑移的路線進出彎道，展現出十足的駕駛樂趣。同時1.5L直列三缸渦輪汽油引擎所迸發的182ps最大馬力，更在大直線路段展現出優異的加速衝刺感。對本次參與活動的台大E勢泮成員來說，New Ford Focus確實是一台好上手的Fun Car，無論是賽道新手或老手，它紮實、穩定的底盤回饋，讓所有人得以輕鬆且快速的掌握車輛動態，進而熱血奔馳於大鵬灣賽道當中。」