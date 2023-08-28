70+1金門酒廠創新好漾 巡迴酒展「陳年·成年」8/21 熱鬧落幕

花式調酒表演、微醺霜淇淋 大膽翻玩「陳年·成年」高粱

金門酒廠年度巡迴酒展「陳年·成年」第二站來到繁華首都─臺北市，世貿一館，為期四天的精彩系列活動甫於8月21日熱鬧落幕，除了砸重金打造美感質感兼具的展示牆面外，值得一提的是研製多年、於台中場首度問世的「精釀8度金門啤酒」，在臺北場依然延續高人氣聲量，受粉絲老饕們喜愛提前搶購一空，更在週末安排兩大吸睛亮點驚豔全場，顛覆大家對高粱的想像呢！

全台限量生產的「精釀8度金門啤酒」把啤酒變得不苦了！為了品飲甘醇果香與豐厚層次交疊的金門啤酒，每天中午12：30提供試飲，總是讓攤位前人潮爭相踴躍，入喉第一口得到的回饋盡是「順！爽快後勁多元碰撞！從來沒喝過有加高粱的啤酒耶！」單瓶160元，現場祭出買五送一「一手搞定」和箱購免運「酷暑暢飲」方案任君挑選，提前完售的盛況，再次證明金門高粱的魅力令人難以抗拒！

「亞洲花式調酒冠軍─李冠逸」親臨，帶來精心設計、高難度的接拋動作搭配快歌舞曲，視聽雙重享受流暢動感。圖／金門酒廠提供

近距離欣賞週末限定、一日三場的花式調酒表演，國際級的演出只有在金門酒廠攤位前看得到！這次特別邀請「亞洲花式調酒冠軍─李冠逸」親臨，在學生時期展現超群天份也苦練技術打敗各國好手，帶來精心設計、高難度的接拋動作搭配快歌舞曲，視聽雙重享受流暢動感之餘，消費者也能透過滿額兌換跨世代高粱調飲乙杯，特選38度金門高粱搭配各式果乾材料，從50年純樸年代到創新多元現代各有風味，金門高粱跨越七十年頭依然歷久彌新、經典永恆。

此外，展場詢問度最高的莫過於只送不賣的「微醺高粱霜淇淋」，特調黃金比例使酒香奶香交織順口不甜膩，連不曾喝過或較少接觸高粱的民眾都讚不絕口，興奮嚷嚷：週末來酒展就對了，消暑沁涼首選！最後，當然少不了公布「傳家寶 金寶貝」滿額抽的幸運兒，由台北展售處店長抽出─抽獎券編號：0020072，可獲得市價8,100元的「0.7L 56度70如金紀念酒」乙組，得獎者將由委辦單位客服與您聯繫，核對領獎相關事宜，特此公告。

第三場金門酒廠年度巡迴酒展─「2023臺北國際酒展」將於11月17日至11月20日隆重開展，無論你是對高粱愛不釋手或喜愛品酒餘韻香醇的體驗，記得先把日期預留下，11月相約臺北南港展覽館，不見不散！



警語：未滿18請勿飲酒 禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障