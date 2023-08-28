大安9號 藍寶石龍蝦帝王級奢華慶祝回歸

來自法國布列塔尼的藍寶石龍蝦，是熱愛美食的法國人一輩子一定要吃一次的食物， 也是星級主廚挑選高級海鮮食材的心頭好。台北的大安9號鍋物。鐵板燒藍寶石龍蝦再度回歸上市，經過3年疫情影響嚴重缺貨，今年夏天正值產季，產地新鮮直送，生猛下鍋。

法國總統馬克宏曾在艾菲爾鐵塔上的米其林餐廳，以國寶海鮮「藍龍蝦blue lobster」宴請美國元首川普伉儷。坐落在台北東區巷弄中一家隱密、舒適又交通便捷的餐廳「大安9號」，慶祝藍龍蝦回歸，推出享用藍龍蝦送絕代雙膠鍋，鮮活龍蝦搭配絕代雙膠湯川燙過橋～ 來自海底的鮮美在嘴裡綻放。

了解法國藍寶:

石龍蝦:

說藍龍蝦是法國的國寶海鮮一點也不為過！

1.來自漁獲市場中的名牌-法國布列塔尼半島。

2.平均每200萬隻才出現一隻擁有藍寶石般的美麗外殼，而呈現藍色的原因，據美國康乃狄克大學的隆納德．克里斯藤森教授研究顯示，是一種數量過多的蛋白質與一種紅色類胡蘿蔔素（carotenoid）分子─蝦青素（astaxanthin）結合後，形成藍色化合物蝦青蛋白 (crustacyanin或稱甲殼藍蛋白)，正是這甲殼藍蛋白導致龍蝦呈藍色，因此又稱藍龍蝦或是藍寶石龍蝦。

3.生長期緩慢，平均要花上7年時間、脫殼30至35次才能長到8、900公克的大小，數量稀少又不易捕獲。

4.跟其他龍蝦不同，藍龍蝦的年齡、體重對肉質沒有太大影響。

每每入口，都可以感受到豐潤鮮美、濃郁香醇的龍蝦味，15世紀開始就讓法國老饕追著跑，如今更是全球知名餐廳的食材首選。