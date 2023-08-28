行動電源正確使用　 3C達人建議別摔、別過充

墨子科技行動電源疑似爆炸，在網路引發熱議，事後墨子科技宣布202211、 202212『 MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源』的消費者可申請換新機一台，並免費健檢，消費者得知後打爆客服，據內部人員透漏，這兩天公司高層全數召回台南總部加班，與物流業者協調溝通，希望用最短時間協助消費者換新機，盼能挽回消費者信心!

儘管該行動電源擁有BSMI和NCC雙重認證，但這一事件仍然讓人質疑行動電源的安全性。3C達人潘嵩仁提出看法。

潘嵩仁表示，該行動電源使用的是鋰聚合物電池，這種電池一般具有較高的安全性。然而，即使是這種電池，也不免存在突發性破損的風險，例如過高的充電電壓或過高的溫度可能也會引發爆炸。

MOZTECH® 萬能充Pro因功能性強，消費者相當喜愛。圖／維晟展業提供

雖然鋰聚合物電池相對安全，但它們並非絕對免疫於爆炸。根據網友RC Mania實驗結果，這種電池在特定條件下，例如：過度充電、穿刺、彎折、或短路時，仍然可能發生爆炸和起火。其中，過度充電被認為是最可能引發爆炸的原因之一。

潘嵩仁初步分析，可能是因為該行動電源在充電時出現電壓過高，並且充電保護電路失效所致。加上該行動電源是多合一設計，電源電路設計相對高規複雜，一旦過壓保護零件失效，導致過壓充電就可能引發爆炸。

雖然該事件仍在調查中原因尚未確定，但這次爆炸事件提醒我們，即使是經過BSMI認證的行動電源，也不容忽視安全問題。為了保障自身安全，使用行動電源時應遵守以下原則：

不要隔夜充電或過度充電 避免高溫、潮濕環境 避免摔落或物理損壞 使用原廠充電器和線材

墨子科技總部全力處理行動電源舊換新，人員加班作業。圖／維晟展業提供

據了解，墨子科技創辦人陳瑋廷這幾天都低調在台南總部與經銷商、維修站溝通，希望相關合作廠商能一起幫公司解決這次危機。

墨子科技表示，這次行動電源爆炸事件，光是短短3天就有上萬人向客服申請換貨，還不包含全台經銷商的數據，公司預估，符合換貨資格將近25萬人，目前先下上萬個訂單準備生產，貨源一定足夠，這波事件公司恐支出上億元的開銷製作新貨供消費者換取，但為求喚回消費者信心和品牌形象，公司一定負責到底。