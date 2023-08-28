月圓人團圓 享沐時光莊園渡假酒店 首次推出中秋禮盒

中秋佳節是台灣人喜愛的節慶之一，享沐時光莊園渡假酒店為開拓更多客群，開幕至今不斷推出全新的產品與更好的服務給顧客，繼上次端午粽禮盒推出廣受好評後，首次推出由主廚團隊親手研發製作的中秋月餅禮盒。

享沐時光莊園渡假酒店行銷公關部郭仲紋經理表示，其實去（2022）年中秋節前夕主廚團隊有嘗試製作黃金蛋黃酥供內部同仁品嘗，發現口感特別好，與市面販售的蛋黃酥感受不同，毅然決然表示2023年可以大力來推廣分享與交流這個好味道，所以喜歡蛋黃酥的老饕們，這款享沐黃金蛋黃酥禮盒千萬不要錯過。

口感濃郁、飽滿滑潤糖心般鹹鴨蛋黃內餡，甜而不膩、爽口十足的紅豆沙餡料，使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感，酥脆堅實整顆滿滿的黃金蛋黃酥誠意登場。

另外，也有推出土鳳梨酥禮盒，選用本土的台農2號鳳梨品種，其酸味明顯，果肉纖維稍粗，口感較紮實，並以嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口後芳香滿溢。

土鳳梨酥。圖／享沐時光莊園提供

讓大家除了黃金蛋黃酥外還有多一個選擇，同時兩種月餅搭配還享有現折優惠，不論是企業送禮或自家品嘗都很合適。(A)享沐黃金蛋黃酥8入組NT$680元、(B)享沐土鳳梨酥8入組NT$580元、(A+B)禮盒NT$1110元（組合優惠現折NT$150元）。訂購日期為即日起至9月29日截止，取貨日期為9月18日早上10點後，訂購專線：（037）742-878。