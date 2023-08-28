日立永大電梯　沈裕舜：我當堅韌的繩子，串起大家閃亮發光！

日立永大電梯股份有限公司新任總經理沈裕舜，強調公司首重安全和法規以及希冀能作為串起各部門協調溝通的主要管道。圖／日立永大電梯提供。
日立永大電梯股份有限公司新任總經理沈裕舜，強調公司首重安全和法規以及希冀能作為串起各部門協調溝通的主要管道。圖／日立永大電梯提供。

電梯大廠「日立永大電梯」日前宣布總經理一職由任職36年的服務營銷處協理沈裕舜升任，他一路從基層做起，歷任電梯安裝、營業員、二次派駐上海，再回台灣北中南及售後服務等各單位的歷練，如今升任管理最高職，上任後首重客戶服務、產銷協調與員工福利。「各部門頂尖人才就像是一顆一顆璀璨的珍珠，我只是一條不起眼的繩子，但我期許這條繩子夠堅韌，可以把大家牢牢串在一起，成就一條光輝奪目的珍珠手鏈」，沈裕舜以謙卑的心希望扮好協調的角色，凝聚共識，把員工團結在一起，目標是帶領公司及員工一同成長茁壯。

從1987年進入公司時看到自己安裝的班長已經服務了十幾年，深深覺得這是一家可以長期穩定工作的公司，直到去年永大成為日立全資子公司後，非但沒有裁員，在今年還加薪6%，且與全省四個工會簽署團體協約，更能感受到跨國企業對人才的重視以及致力於勞資和諧、落實員工的福利而努力，他認為日立企業的格局與高度不僅與創辦老會長的理念不謀而合，也將「以人為本」的宗旨發揚光大。

為貫徹日立集團「S(安全)>>L(法規)>>Q(品質)>D(交貨期)>C(成本)」的經營理念，沈裕舜強調，猶如我們的5根手指長短不一，但牢牢握在一起可以形成堅強的鐵拳，無堅不摧，日立對於勞工職場安全及環境衛生相當重視，除了每年的身體健康檢查、勞工安全教育外，上至董事長下至各級幹部，都會不定時視察工地，要求員工在作業前需做好個人安全防護裝具，因為生命是無價的，保護員工免受工傷事故是作為經營者的首要任務，希望全體員工為「零事故」而努力不懈！另外也必須遵循日立的合規制度，即「基本與正道」，「誠」的精神中「是非善惡優先於利益得失」的態度與理念，因為遵紀守法是企業信任力的基礎，我們的業務也是建立在客戶的信任之上，故需使員工抱持更高度的敬業精神。

日立永大電梯總經理沈裕舜（左二）、資深員工邱聰輝（左三）及兩位兒子，邱聰輝表示他說一個好公司，就是把最基本的事情做好，就像是薪水永遠不遲發一樣。 圖／日立永大電梯提供。
日立永大電梯總經理沈裕舜（左二）、資深員工邱聰輝（左三）及兩位兒子，邱聰輝表示他說一個好公司，就是把最基本的事情做好，就像是薪水永遠不遲發一樣。 圖／日立永大電梯提供。

人生跟著永大一起成長茁壯的沈裕舜，深切感受到當初選擇留在公司拼搏的決定是正確的，比他資深的員工邱聰輝，甚至「主動招募」家人一起進公司，他笑稱自己的小孩是『喝公司奶水長大的』，舉凡公司的福利制度他都享受到，如婚喪喜慶、結婚生育、子女獎學金、團体保險、員工分紅…. 等，預計今年底屆齡65歲服務滿47年申請退休的他也提到，公司也徵詢他是否願意退而不休接受公司的回聘？他說一個好公司，就是把最基本的事情做好，就像是薪水永遠不遲發一樣，因此兩位兒子成人後，也是有先詢問是否要進入公司工作，但卻在第一時間被拒絕，他笑說，小朋友總是要去外面的世界闖一闖，最後才會發現，哪裡是自己最想要的，最後二代同堂，三人都在公司服務，這種例子在日立永大電梯很多，也只有幸福企業才會有。邱家兄弟也補充，公司除了定期發薪水，主管也會主動提醒申請相關福利外，還有一件事情讓他們最有感，就是「每個月發獎金」！

資深員工亷津嘉笑稱，早年就常與日立派駐台灣的工程師交流，未來更能以日立集團理念，貫徹安全、法規優先，嚴謹面對產品。圖／日立永大電梯提供。

同樣在品保部門服務超過43年的亷津嘉笑稱，公司原本是台灣100大品牌，現在是世界500強*1，言語間可見對加入日立集團的驕傲。亷津嘉從退伍後第4天進入永大，直到2023年5月退休後再接受公司回聘，一直站在為電梯品質把關的品保第一線，亷津嘉表示，由小見大，公司至今都始終如一，也許願「我希望日立永大電梯最好能像德國徠卡一樣，員工三代都在同一個公司服務」。比較特別的是亷津嘉加入工會成為幹部共12年，拿出品保精神站在勞工第一線，為勞方把關向資方積極爭取權益，他補充，公司一直都很願意聽員工的心聲，也能容許員工在專業上自主的空間。

沈裕舜補充，日立非常尊重在地文化，也將員工視為重要資產，因此更希望員工能與公司共同打拼、成長，他期許能與員工上下一心團結合作，發揮〝One Hitachi〞的精神，帶領公司永續經營再創輝煌！提供客戶優質的產品與售後服務，為社會做出貢獻！

*1：截至2023年8月份為止，美國知名商業雜誌Global Ranking當中，日立集團常年為前500大公司。

文 郭靜芝