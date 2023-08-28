日立永大電梯　沈裕舜：我當堅韌的繩子，串起大家閃亮發光！

電梯大廠「日立永大電梯」日前宣布總經理一職由任職36年的服務營銷處協理沈裕舜升任，他一路從基層做起，歷任電梯安裝、營業員、二次派駐上海，再回台灣北中南及售後服務等各單位的歷練，如今升任管理最高職，上任後首重客戶服務、產銷協調與員工福利。「各部門頂尖人才就像是一顆一顆璀璨的珍珠，我只是一條不起眼的繩子，但我期許這條繩子夠堅韌，可以把大家牢牢串在一起，成就一條光輝奪目的珍珠手鏈」，沈裕舜以謙卑的心希望扮好協調的角色，凝聚共識，把員工團結在一起，目標是帶領公司及員工一同成長茁壯。

從1987年進入公司時看到自己安裝的班長已經服務了十幾年，深深覺得這是一家可以長期穩定工作的公司，直到去年永大成為日立全資子公司後，非但沒有裁員，在今年還加薪6%，且與全省四個工會簽署團體協約，更能感受到跨國企業對人才的重視以及致力於勞資和諧、落實員工的福利而努力，他認為日立企業的格局與高度不僅與創辦老會長的理念不謀而合，也將「以人為本」的宗旨發揚光大。

為貫徹日立集團「S(安全)>>L(法規)>>Q(品質)>D(交貨期)>C(成本)」的經營理念，沈裕舜強調，猶如我們的5根手指長短不一，但牢牢握在一起可以形成堅強的鐵拳，無堅不摧，日立對於勞工職場安全及環境衛生相當重視，除了每年的身體健康檢查、勞工安全教育外，上至董事長下至各級幹部，都會不定時視察工地，要求員工在作業前需做好個人安全防護裝具，因為生命是無價的，保護員工免受工傷事故是作為經營者的首要任務，希望全體員工為「零事故」而努力不懈！另外也必須遵循日立的合規制度，即「基本與正道」，「誠」的精神中「是非善惡優先於利益得失」的態度與理念，因為遵紀守法是企業信任力的基礎，我們的業務也是建立在客戶的信任之上，故需使員工抱持更高度的敬業精神。

日立永大電梯總經理沈裕舜（左二）、資深員工邱聰輝（左三）及兩位兒子，邱聰輝表示他說一個好公司，就是把最基本的事情做好，就像是薪水永遠不遲發一樣。 圖／日立永大電梯提供。

人生跟著永大一起成長茁壯的沈裕舜，深切感受到當初選擇留在公司拼搏的決定是正確的，比他資深的員工邱聰輝，甚至「主動招募」家人一起進公司，他笑稱自己的小孩是『喝公司奶水長大的』，舉凡公司的福利制度他都享受到，如婚喪喜慶、結婚生育、子女獎學金、團体保險、員工分紅…. 等，預計今年底屆齡65歲服務滿47年申請退休的他也提到，公司也徵詢他是否願意退而不休接受公司的回聘？他說一個好公司，就是把最基本的事情做好，就像是薪水永遠不遲發一樣，因此兩位兒子成人後，也是有先詢問是否要進入公司工作，但卻在第一時間被拒絕，他笑說，小朋友總是要去外面的世界闖一闖，最後才會發現，哪裡是自己最想要的，最後二代同堂，三人都在公司服務，這種例子在日立永大電梯很多，也只有幸福企業才會有。邱家兄弟也補充，公司除了定期發薪水，主管也會主動提醒申請相關福利外，還有一件事情讓他們最有感，就是「每個月發獎金」！

資深員工亷津嘉笑稱，早年就常與日立派駐台灣的工程師交流，未來更能以日立集團理念，貫徹安全、法規優先，嚴謹面對產品。圖／日立永大電梯提供。

同樣在品保部門服務超過43年的亷津嘉笑稱，公司原本是台灣100大品牌，現在是世界500強*1，言語間可見對加入日立集團的驕傲。亷津嘉從退伍後第4天進入永大，直到2023年5月退休後再接受公司回聘，一直站在為電梯品質把關的品保第一線，亷津嘉表示，由小見大，公司至今都始終如一，也許願「我希望日立永大電梯最好能像德國徠卡一樣，員工三代都在同一個公司服務」。比較特別的是亷津嘉加入工會成為幹部共12年，拿出品保精神站在勞工第一線，為勞方把關向資方積極爭取權益，他補充，公司一直都很願意聽員工的心聲，也能容許員工在專業上自主的空間。

沈裕舜補充，日立非常尊重在地文化，也將員工視為重要資產，因此更希望員工能與公司共同打拼、成長，他期許能與員工上下一心團結合作，發揮〝One Hitachi〞的精神，帶領公司永續經營再創輝煌！提供客戶優質的產品與售後服務，為社會做出貢獻！

*1：截至2023年8月份為止，美國知名商業雜誌Global Ranking當中，日立集團常年為前500大公司。