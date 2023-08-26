觀光局結合插畫家舉辦「合法旅宿插畫展」讓民眾聰明選 安心玩

住宿安全是旅遊最重要的事，今（26）日交通部觀光局首次結合網路知名插畫家假松山文創園區舉辦「合法旅宿插畫展」，以「聰明選 安心玩」為題，並運用AR科技推出合法旅宿IG濾鏡體驗和萬元抽獎活動，呼籲民眾出遊務必聰明選擇合法旅宿。活動現場也邀請各旅宿相關公協會參與並響應「住宿選合法‧安心有保障」，才能安心度過美好旅程。

交通部觀光局表示，現場喔熊組長變身科技旅宿超人，規畫合法旅宿闖關互動式遊戲機台，讓現場民眾在歡笑聲亦同時認識合法旅館及民宿識別標章；現場玩遊戲挑戰最高積分更有機會抽到萬元住宿券、喔熊聰明選自動傘、香氛旅行組等豐富好禮。

觀光局更首次與知名網路插畫家「尼胖」及「少女阿妙」合作合法旅宿冷知識插畫，從消費者和國際觀光客角度出發，透過插畫家鮮明色彩以及逗趣文字，於社群網路平台、實體活動中，以插畫展現旅客出遊住旅宿的趣味情境；同時，運用AR科技推出合法旅宿IG濾鏡體驗，民眾只要透過手機掃描，即可彷彿置身各種旅館宿情境中，享受入住合法旅宿的美好旅程；現場還有規畫旅宿櫃檯、視聽室、娛樂區等旅宿空間，引領民眾前來探索，認識合法旅宿，打造聽覺與視覺的饗宴，趣味十足。

交通部觀光局指出，民眾外出旅行訂房前，一定要先檢視所選住宿場所是否為合法旅宿，最簡單的方式就是透過「臺灣旅宿網」查詢旅宿名稱，「臺灣旅宿網」是經由交通部觀光局以及各地方政府嚴格把關的旅宿網站，網上所載皆為合法旅宿，謹記兩大選宿秘訣，「訂房前查證號」與「check-in時看標章」。