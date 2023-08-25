北觀處結合「2023島嶼生活節」舉辦全台唯一行動觀光圈皇冠號啟程

隨著國境開放、觀光產業復甦，為抓緊這波熱潮，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)推動「皇冠海岸觀光圈」，積極串聯及整合圈內業者，讓皇冠海岸優質景點與店家增加更高曝光度。今年打造出全台唯一行動觀光圈展示車「皇冠號」，於今(25)日在和平島地質公園結合「2023島嶼生活節」舉辦啟程活動，邀請新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉、海洋委員會海巡署第二巡防區指揮部主任黃國安、基隆市政府環保局局長馬仲豪出席，文化局、警察局、區公所及各協會亦共襄盛舉，正式宣布皇冠號整備完畢準備出發，讓各地民眾感受皇冠海岸今夏魅力四射。

皇冠海岸境內擁有國際知名的野柳女王頭，是國內外旅客必訪的經典景點之一，距離海陸門戶最近的皇冠海岸也是國際旅客來台首選旅遊目的地。為擴展觀光圈品牌行銷力，首次以行動觀光圈概念，用「策展」、「體驗」方式呈現且移動到各地，增加皇冠海岸觸及範圍，加深各地民眾對皇冠海岸特色景點及優質店家的認識。

北觀處處長方正光表示，皇冠海岸圈內有許多知名景點，除了野柳女王頭外，如和平島地質公園也是旅客喜愛造訪之地，透過皇冠海岸觀光圈計畫，持續發現與推動在地許多非常優質的食宿遊購行業者夥伴，並以「皇冠海岸」品牌將這些優質夥伴一起推廣出去，因此今年我們用前所未見方式做品牌宣傳，想要帶給民眾有別以往的體驗。

北觀處處長方正光表示，和平島地質公園也是旅客喜愛造訪之地，以「皇冠海岸」品牌將這些優質夥伴一起推廣出去。圖／北觀處提供

北觀處跨界攜手亞洲車神陳和皇，以他所收藏的早期經典國光號巴士改造成皇冠號，展示整個皇冠海岸及體驗結合乘車概念，規畫乘車處站牌，登車前發放乘車券等方式打造沉浸式旅遊體驗、以更具互動有趣的遊賞體驗，讓民眾無論在何處，只要登上皇冠號，就能感受皇冠海岸獨特魅力，吸引遊客實際到訪。

北觀處表示，揭開序幕後，皇冠號將持續於和平島地質公園展示兩天，有興趣民眾要把握機會，之後8、9月的周末，將陸續快閃至桃園、彰化、新北福隆、台中等人潮聚集的熱門景點，確切地點將於北觀處粉絲團發布，請密切鎖定。

值得一提的是，民眾在登車參觀完皇冠號後，可以在乘車券上許下你的星願清單，想在皇冠海岸造訪之地、品嘗的美食以及住宿好地方，將有機會被抽中實現願望。現場更有限量拍照打卡抽好禮的活動，絕對不要錯過今夏有趣的皇冠海岸行動觀光圈活動。

8月26日還有「島嶼生活節解憂派對」最終場，邀請在地才女Bunny邦妮、殺時間樂隊、後搖滾樂團步行者及深受年輕人喜愛的文青系樂團好樂團帶來壓軸演出，設置超過30個解憂特色市集攤位，同時在和平島地質公園內設計具有漂浮意象的裝置藝術「解憂漂流木筏」，上面繫有解決各種不同煩惱的「解憂布條」，等待民眾親手解開專屬的解憂布條帶回家，拍照上傳指定貼文有機會獲得抽獎機會，還有「嶼你同行」實境解謎活動只到9月30日，完成任一條解謎路線，即可獲得一次抽獎機會。

活動期間周周抽出多項好禮，最後一周更加碼抽出 iPhone 14 256G 以及任天堂Switch兩項大獎，歡迎不同年齡層、不同領域的遊客來到和平島，以最放鬆且深刻的接觸，重新感受人與自然的關係。

北觀處正式宣布皇冠號整備完畢準備出發，讓各地民眾感受皇冠海岸今夏魅力四射。圖／北觀處提供

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