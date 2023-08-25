豈止有型 24年式MAZDA3進化上市

台灣馬自達今天(8/25)正式推出24年式MAZDA3。全新升級10.25吋中央顯示幕，並導入無線充電裝置 、無線 Apple CarPlay以及USB Type-C，同時前擋投影式HUD也升級支援智慧手機導航指引，持續進化數位用車體驗，滿足熱愛駕馭和對品味有所堅持的車主需求。24年式MAZDA3並同步導入全新車色「晶瓷白」(Ceramic Metallic)，猶如陶瓷藝品般的溫潤融合細膩光亮的金屬質感，讓 MAZDA3 簡約俐落的車身線條更顯獨特。

24年式MAZDA3前擋投影式HUD升級支援智慧手機導航指引。圖／業者提供

24年式MAZDA3 SEDAN 20S車型將以接單生產推出，參考售價79.8萬；至於SEDAN / HATCHBACK之20S Carbon Edition售價不變，維持86.8萬/ 87.8萬；20S Premium售價分別是 94.8萬/ 95.8萬；20S Signature SEDAN / HATCHBACK售價皆為101.8 萬。此外，20S Signature車型另可享加價2萬元選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、智慧型頭燈(ALH)、爍黑鋁合金輪圈、車外後視鏡，消費者可依需求選擇最適合的規格，展現獨具一格的風格品味。