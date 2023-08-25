康青龍、救援小英雄波力聯名瘋搶 第二波周邊可愛登場

開學季加碼 9/1至9/14連續14天享好康優惠

民眾凡購買康青龍任一飲品即可加購，每杯限購1項周邊商品，如8月25日上市的波力彩繪車只要加購價149元即可擁有。英勇救援小隊可愛的模樣變身為「波力彩繪車」，超Q百變鐵盒車體，不僅車輪可移動作為玩具車，簡易開關方便取用可作置物盒，上方開孔設計更可當存錢筒，貼心附加手把讓小朋友輕鬆拿取，帶這咖出門超有風，絕對是萬眾矚目焦點。

波力彩繪車推出兩款車體造型，「炫藍救援款」內含酥米香10入、「茵綠郊遊款」內含脆年輪8入，受到大人小孩歡迎，好吃好玩又有趣，全台首發限量發售，小小波力粉必須兩款包色帶回家，這次千萬不能再錯過。

此外，9月15日起上市的「POLI沐浴棉」加購價69元，印有英勇開朗的波力和溫柔聰明的安寶兩款，化身為乖乖洗澡神隊友，柔軟親膚材質不刺激，呵護孩童的嬌嫩肌膚，增添日常洗澡樂趣，陪伴他們度過快樂美好沐浴時刻。

「POLI沐浴棉」是孩童洗澡必備神隊友，讓他們歡度快樂美好沐浴時光。圖／康青龍提供

迎接開學季，康青龍祭出聯名飲品好康優惠，9月1日起至14日止連續14天，於龍來訂線上點餐購買「炫藍波力凍飲」兩杯，即享10元折扣優惠。IG美照必拍，話題十足的炫藍波力凍飲，以勇敢的救援隊長波力命名，將經典茉莉綠茶加入藍柑橘醬，呈現出如同波力警察車身的藍色酷炫外觀，搭配軟嫩金萱茶凍與香甜芒果，帶來前所未有的絕妙視覺、味覺雙重體驗。

康青龍堅持以手作沖泡的好茶，傾心琢磨自然茶香的真實本味，細品每一滴茶香的甘純、原味的感動。康青龍於2014年創立長安旗艦店， 2015年正式開放加盟機會。

「炫藍波力凍飲」IG美照必拍，開學季兩杯折10元。圖／康青龍提供

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