SHARE BIG LOVE WITH MINI MINI生日慈善活動即日起展開

1950年代後期，戰爭帶來的動盪讓世界各國了解到石油並非用之不竭的資源，在這樣的時空背景之下，開發出效率更佳的汽車，自然成為造車設計師們的終極目標。MINI之父Alec Issigonis爵士以創意推出機智方案，採用顛覆傳統的緊湊車體設計，將車輪推向四個角落創造出最大空間，更巧妙放置引擎，創造出絕無僅有的車輛設計，於是1959年8月26日，MINI正式誕生！

在環保與永續成為造車核心理念的現代，MINI持續秉持著以創意解決問題的精神，在生活中落實讓世界更美好的改變。自2013年開始，MINI發現行銷活動中使用過的帆布大有可為，回收再利用後可製成一個個獨一無二的環保包，讓原先可能成為大型廢棄物的帆布們重獲新生。在歡慶生日之際，MINI延續傳統，推出MINI生日月環保包義賣活動，號召MINI Fans一起支持響應，同心對世界展現BIG LOVE！MINI總代理汎德自2013年MINI生日舉辦慈善義賣活動，截至2022年義賣金額已超過380萬元，募款所得全數捐贈予慈善單位，讓生日喜悅傳遞到更多角落！

MINI探險旅札為集結MINI造訪全台各城市經典景點，呈現台灣獨有美景與動人故事，提供一年四季的出遊靈感。圖／業者提供

今年MINI生日義賣活動邁入第11年，特別推出「MINI環保旅用盥洗組」，義賣內容包含MINI環保旅用盥洗包、MINI Taiwan探險旅札及布朗博士經典潔膚露(2oz)：MINI環保旅用盥洗包採用汎德集團活動中所使用的回收帆布，藉由專業師傅們的巧手打造而成每一個獨一無二的禮物，為旅途增添多種迷你時尚風格。MINI Taiwan探險旅札則是MINI造訪各城市的精華集結，探索台灣獨有美景與動人故事，帶給您一年四季出遊靈感。這次更攜手堅持使用100%可回收瓶身，拒絕過度包裝的【布朗博士Dr.Bronner’s】，以誠實、有機、愛地球的理念，研發出對環境無害的「經典潔膚露」擁有18種多功能用途，簡化外出旅遊時的瓶瓶罐罐！該「MINI環保旅用盥洗組」每組義賣價500元，即日起於MINI全台展示中心與博幼社會福利基金會官方義賣網站限量販售(數量有限，售完為止)，亦歡迎MINI粉絲們自由樂捐。本活動所得將全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」，支持孩童們的教育與天賦發展，攜手擁護原鄉孩童教育，鼓勵孩子們勇敢追夢，站上屬於自己的人生舞台！