全新改款Porsche Cayenne豪情導入 參考售價3,690,000元起

備受矚目，台灣保時捷今日(8/25)正式發表全新改款Porsche Cayenne。導入車款和參考售價分別如下:

全新Cayenne /3,690,000元起

全新Cayenne E-Hybrid /4,480,000元起

全新Cayenne S /5,320,000元起

全新Cayenne Coupé /3,910,000元起

全新Cayenne S Coupé /5,630,000元起

就在今天，台灣保時捷透過「共馳 新境」活動主題，盛大發表這輛當今車壇最具指標性的豪華SUV。

作為保時捷最具運動感的休旅車型，Cayenne的影響力不僅在一般道路上清晰可見，更對於塑造車迷們對卓越駕駛體驗有著深遠的意義。台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「全新Cayenne象徵著跑車和休旅車的完美二重奏，重新詮釋奢華與性能的意義。透過我們今天在此『共馳 新境』，共同創造美好的回憶，我們不畏艱難、持續挑戰極限。在此與各位保時捷大家庭的成員，一同攜手膽大迎前，探索未知的道路，創造珍貴的回憶。」

趁著發表會，業者首度推出由國際籃壇巨星林書豪和弟弟林書緯連袂主演的廣告新片。廣告主題傳遞與夥伴一起探索新境的嚮往，更反映全新Cayenne以「共馳 新境」為座右銘的核心精隨。 Cayenne 象徵保時捷對持續追求卓越駕馭體驗的品牌使命，呼應林氏兄弟在生活中始終同心駕馭，在職涯上各自精彩。正如兄弟倆所言，「今天，我們不做對手。探索屬於我們的秘境，才是真正的奢侈。」Cayenne憑藉振奮人心的極致性能展開雙臂迎接挑戰、超越疆界，體現「共馳 新境」的最高境界。

台灣保時捷盛大發表全新Cayenne，突顯Cayenne作為車市最具指標性豪華SUV的卓越地位。圖／業者提供

全新Cayenne產品線副總裁 Michael Schätzle 表示：「這是保時捷史上最大幅的產品更新之一。」高解析度 LED 矩陣式頭燈系統能對所有駕駛狀況，提供對應的道路照明；空氣濾清系統能過濾車內空氣的汙染物質；Cayenne 也首次為前座乘客提供專屬的資訊娛樂顯示螢幕，更能在旅途中觀看串流影音。經由此次大幅更新的設計與更強悍的動力編成，保時捷再次鞏固Cayenne 作為同級距最具跑格車款的定位。

全新 Cayenne 搭載完全重新打造的顯示幕與操控概念。首度運用來自於 Taycan 的保時捷駕駛者體驗設計概念，注重並最佳化駕駛者的操作軸心。所有需要駕駛者頻繁操作的功能，都直接設置於方向盤上，或是緊鄰方向盤，例如：方向盤左後方的控制撥桿增加了操作駕駛輔助系統的功能；全新 Cayenne 的自排變速箱排檔桿設置於儀錶台上，為全新的中央鞍座創造出額外空間，來設計儲物空間及將空調控制面板整合至典雅的黑色面板中。碩大且就手的控制介面，結合機械式空調控制開關與具體感震動回饋的音量控制器，外型精緻兼具最佳操作感。全新保時捷駕駛者體驗設計概念的關鍵特色，是在數位和類比兩種衝突的元素之間取得了完美的平衡。

全新改款Porsche Cayenne涵蓋Cayenne、Cayenne E-Hybrid、Cayenne S、Cayenne Coupé、Cayenne S Coupé，參考售價369萬起。圖／業者提供

Cayenne 重新設計的座艙首度搭載 12.6 吋的全數位儀錶，具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，還可額外選配全面優化的抬頭顯示器。標配的 12.3 吋保時捷通訊管理系統（PCM）中央螢幕，協調地整合於全新儀錶台中，提供所有車輛相關功能的設定，並內建 Spotify及 Apple Music等應用程式，增強全新 Cayenne 的聯網功能。乘客座亦首次提供一具 10.9 吋的顯示幕作為選配項目，為前座乘客帶來豐富的乘坐體驗，不僅能夠顯示性能數據、獨立操作資訊娛樂系統，還能在行駛時播放的串流影音內容，此顯示幕上有著特殊鍍膜，確保駕駛者不會從旁被螢幕內容所分心。

全新 Cayenne 擁有極具張力的外觀設計，全新的車頭造型結合更飽滿的拱型前葉子鈑、全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅；車尾設計特點為3D立體設計尾燈；全新後保桿則是整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。新增的選配項目則使全新 Cayenne 更加動感與個性化，包含車色選擇中新增三個全新車色；Cayenne Coupé 另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達 33 kg；以及多款新推出的 20、21 和 22吋輪圈。

LED 矩陣式頭燈系統為全新 Cayenne 的標準配備，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統則是全新的選配項目。藉著兩個高解析模組與每個頭燈超過 32,000 像素的 LED，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統的創新科技得以像素為單位，精準判定其他用路人，並遮蔽遠光燈光束，避免眩光的影響。頭燈模組的亮度具有超過 1,000 段調節，可根據不同駕駛情況調整燈光模式，大幅增進安全性與舒適性。保時捷還為全新 Cayenne 導入空氣濾清系統，在標準配備中，此系統可藉由導航資訊來預測車輛路徑，當偵測到接近隧道入口時，便自動啟動車室空氣再循環功能；另外還可透過選配，讓系統可主動偵測空氣中的懸浮微粒水準，在必要時導引空氣通過粉塵過濾器以淨化車內空氣。負離子空氣淨化器還能去除空氣中的多種細菌與污染物，是有過敏體質人士的福音。

全新Cayenne發表會公開由國際籃壇巨星林書豪和弟弟林書緯連袂主演的廣告新片，以呼應全新Cayenne「共馳 新境」的核心精隨。圖／業者提供

保時捷全新 Cayenne 的標準懸吊系統搭載含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的鋼製彈簧，全新的減震筒採用雙閥門技術，使彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，在所有駕駛情況下都能有最佳性能表現。尤其是低速的舒適性、過彎時的操控性，以及車輛俯仰和側傾的支撐性都有明顯提升。藉由選配具雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，還能更進一步提升駕駛體驗，無論是相較於標準懸吊系統或前代車型，全新主動式氣壓懸吊藉著較軟的懸吊特性強化駕駛體驗，增進車輛穩定性，並讓公路與越野的操控更簡單。同時該系統還增進操駕精準度與性能表現，減低車輛在各種動態駕駛情境中的車身位移，也讓Normal、Sport、Sport Plus等駕駛模式之間的差異更顯著。

全新 Cayenne 首先為台灣市場提供 3 款引擎，Cayenne S 搭載保時捷所開發的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎大幅改進後，取代原先的 V6 引擎。具有 474 PS（349 kW）最大馬力與 600 Nm的扭力輸出，比前代車型高出 34 PS（25 kW）與50Nm，無論是 SUV 或 Coupé 都只需要 4.7 秒，就能由靜止加速至時速 100 km/h，極速則是 273 km/h。重新調校的 3.0 升 V6 渦輪增壓引擎是進入 Cayenne 世界的入門動力，可輸出 353 PS （260 kW）最大馬力與 500 Nm最大扭力，比以往高出 13 PS（10 kW）與 50Nm。

這具六缸引擎同時也是 Cayenne E-Hybrid 車型動力系統的基礎，結合可輸出 176 PS （130kW）的全新電動馬達，比以往高出 39 PS（30kW），令綜效馬力輸出達到 470 PS（346 kW）。搭載的高壓電池容量由 17.9 kWh 提升至 25.9 kWh，並根據所搭載的配備不同，最高純電續航里程在 WLTP 測試標準下可達 90 km。儘管電池容量提升，全新的 11 kW 車載充電器在配合適當的電源之下，能夠將充電時間縮短至 2.5 小時。改良後的e-hybrid 駕駛模式也在旅途中增進車輛的能耗表現。