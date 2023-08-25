2023肇喜登峰巡迴賽-南寳公開賽 蔡凱任奪冠，贏得台巡賽首勝

歷經四回合『熱』戰，2023肇喜登峰巡迴賽-南寳公開賽今天（8/25）圓滿完賽，台灣年輕好手蔡凱任以四輪負13桿之275桿，兩桿勝差，贏得他轉入職業後首場台巡賽冠軍！他曾於2021奪得TPGA年度最佳新人暨ThreeBond挑巡賽獎金王。蔡凱任在獲勝後表示，今年9月打完仰德TPC之後，將飛往美國參加光輝國際巡迴賽的資格考試，挑戰美巡大舞台

淡水名將呂偉智今天奮力繳出69桿，以總桿277桿(-11)獲亞軍；張哲瑜、蔡雨達、邱瀚霆則同以負9桿並列第三。繳出單日最低桿67桿的業餘好手蘇晉弘，最終以負8桿和林文堂、廖煥鈞、葉昱辰並列第六，並且贏得最佳業餘選手獎。

蘇晉弘贏得業餘第一。圖／鍾豐榮攝影

賽後在練習果嶺舉行頒獎典禮，包括南寳球場董事長黃英美、南寳球場董事長特助陳文得、TPGA理事長陳榮興、東暉鐘錶董事長林玉甚、大會裁判長盧和財等貴賓，都親臨現場。南寶球場黃英美董事長在致詞時表示，從八月初以來不斷下雨，嚴重影響球場狀態，這場賽事能夠順利完成，她和南寳球場的全體員工均同感欣慰。她表示，台灣年輕選手的表現越來越好，顯見大家持續努力練球成長，讓人感佩。也希望未來能看到更多的台灣選手，在國際賽事發光發熱。

職業冠軍蔡凱任(右三).業餘冠軍蘇晉弘(左三)領獎後與大會貴賓歡喜合影。圖／鍾豐榮攝影

台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興(中)和職業冠軍蔡凱任(右)及業餘冠軍蘇晉弘合影。圖／鍾豐榮攝影

這場賽事會用錄播的方式，將後二回合賽事剪輯成每一天60分鐘的精彩節目，預定在9/5、9/6這兩天下午四點播出當天精彩賽況。敬請鎖定：台灣職業高爾夫協會FB、Yahoo運動TPGA專屬平台、以及在Line 的平台GOLFOURIT、LINE Today還有智林體育台。歡迎球迷們一起關注肇喜登峰–南寳公開賽的精彩賽況。