「EN安全帽」戴出安全帽新潮流！

在機車盛行的台灣裡，安全帽成為台灣人必備的一項生活用品，而位在台南的EN安全帽，更是打破對於安全帽傳統的配色及花紋，運用大膽的顏色配對與時尚做結合，讓安全帽不只單單是安全保護作用，更能成為吸晴時尚潮流，新穎配色與外型，迅速打造出現今年輕人追逐的一個新興品牌。

根據道安局資料顯示112年1-5月車禍總事故大約16萬起，死亡人數大約1300人，截至111年為止台灣機車登記輛數為1400萬輛，在台灣機車是非常盛行的，其需加強防禦性駕駛觀念之外，安全帽防護更是要注意。除了合格檢驗外，必須挑選符合自身尺寸相符的安全帽，以確保自身行車安全。

New arrival〈 MINOS 〉EN安全帽獨家販售中。圖/EN安全帽提供

在台灣也有不少數人，因為外型跟方便，選擇較為簡單穿脫的安全帽，以至安全性有所犧牲，並在行車時無法達到一個良好的行車安全。EN負責人表示，安全性必須要求的前提下，多樣的設計，讓年輕人在挑選其安全帽時展現自身獨特性，多變的設計配色，都象徵了這個時代所要表達的文化及態度，展現多元性。店內提供了眾多品牌，Airoh、Lazer、Kabuto、Nikko、Chief…等世界大廠，在配備上也是非常齊全，並且結合了流行服飾，以及復古風格，選擇上可以嘗試更多不同種的品牌風格設計。近期，EN獨家販售New arrival〈 MINOS 〉山車帽，更是開創性合作，在兩色之間不再猶豫該如何選擇，可輕鬆同時擁有，豐富設計更是展現了安全帽不同的樣貌。