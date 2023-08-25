台灣經貿網助我商插旗馬來西亞電商市場 搶攻180億美元線上商機

2023年「馬來西亞臺灣形象展」8月24至26日於吉隆坡盛大舉辦，此次展覽特別設置「數位科技館」（Digital Commerce Pavilion），展示台灣領先全球的數位科技形象。本館匯集台灣經貿網21家業者，展示3C、美妝、食品、汽配及手工具等近百項台灣優質產品，並邀請當地人氣KOL前往展館現場直播，運用時下最流行的數位行銷方式來加強台灣數位科技及優質產品之網路聲量，協助我商拓展馬國數位商機。

馬來西亞數位經濟計畫（MyDIGITAL）積極推動數位轉型和數位經濟發展，2025年累計投資在數位產業將超過162億美元，目標是將馬來西亞轉變為數位經濟強國，預計到2025年數位經濟將為其國內生產毛額（GDP）貢獻25.5%，同年電商網站成交金額上看180億美元，商機不容小覷。看準馬國對數位產業的需求趨勢，台灣經貿網特別設置「數位科技館」，協助臺灣企業前進馬來西亞，爭取東南亞數位經濟市場商機。

開展首日由外貿協會董事長黃志芳和Youbeli CEO 蔡凱旋代表簽署合作備忘錄。圖／貿協提供

館內亮點產品之一為程澈科技的KOL PLUS社群分潤系統，運用AI直播銷售系統自動偵測消費者留言，自動產生訂單資訊供買家輕鬆下單，賣家也可隨時掌握銷售狀況。科音的ibiomedi無線智慧電子聽診器導入AI遠端科技，醫護人員穿戴隔離衣，也可以通過揚聲器聽到患者的心跳和呼吸聲音。醫創達（Miita）的「寶寶智慧圍兜」運用AI感測技術，內建的晶片感應器可偵測嬰兒溫度、吐奶、踢被情形，並串聯手機協助家長隨時掌握寶寶狀況並採取行動，展覽現場吸引許多來訪買主了解及洽詢。

除展覽外，台灣經貿網與當地前三大電商平台Youbeli合作備忘錄（MOU），並由外貿協會董事長黃志芳和Youbeli CEO 蔡凱旋代表簽署。合作聚焦Youbeli台灣館成立以協助台灣廠商進軍馬國電商市場。

當地網紅Chrisinna Kuan人氣滿滿，現場帶人潮，線上帶聲量，協助廠商打開當地知名度。圖／貿協提供

Youbeli除提供台灣經貿網會員免費倉儲外，也提供交易手續費減免優惠及網路行銷資源等進駐優惠，提供全面的跨境電商解決方案，協助台灣廠商快速拓展當地電商市場。台灣經貿網也與Youbeli攜手於未來強化合作共同行銷台灣館，加強館內產品行銷曝光，並規劃11月邀請Youbeli來臺辦理招商說明會，徵集台灣廠商進駐販售。本次合作不僅可推進我商進軍馬來西亞市場，也希望透過這次合作為臺馬電商發展帶來新契機。

為增加台灣產品現場人氣及線上聲量，數位科技館展覽第一天邀請馬來西亞擁有67萬粉絲的網紅Christinna Kuan，於館內線上直播推廣台灣優質產品，分享觀展心得，熱情號召粉絲前來參觀「數位科技館」並推廣台灣經貿網，親身體驗優質臺灣產品的魅力。

經濟部國際貿易局指導外貿協會建置的「台灣經貿網」是臺灣最大B2B貿易入口網站，亦是國外買主搜尋臺灣供應商及產品首選。台灣經貿網為協助臺灣中小企業運用最新科技工具提升數位行銷能力，提供如AI生成文案、AI拍攝宣傳影片、AI自動化廣告投放與AI即時語言翻譯等服務。此外亦與時俱進提出3D虛擬展示空間及產品拍攝、動態短影音，Linkedin行銷、社群行銷等方案。