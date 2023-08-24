賓士全能跑旅 The new GLC Coupé 勁化登場

Mercedes-Benz 擁有堅強的休旅車系家族，以滿足市場各種不同需求，除了坐鎮的傳奇 G-Class 外，熱銷全球的當屬 GLC 車系。台灣賓士自去年底在台發表全能運動休旅 GLC SUV 之後，旋即引發熱烈討論，更多人引頸期盼其攣生兄弟 GLC Coupé 的到來，就在今天（8/24），台灣賓士正式在台發表全新 GLC Coupé，這台更具動感外觀的豪華跑旅，”酷帥” 便是人們第一眼對它的讚嘆。新一代的 GLC Coupé，全車系標配「霧銀星芒型水箱護罩」與「跑車化懸吊」，搭配動感絕美的車身輪廓、新世代 MBUX 2.0、科技感十足的內裝設計，讓這款豪華跑旅從進入你生命那一刻起，發動直列四缸渦輪增壓引擎，就像點燃內心熱情，奧援源源不絕的能量，勁無止境！台灣賓士正式導入兩款車型 GLC 200 4MATIC Coupé 與 GLC 300 4MATIC Coupé，建議售價289 萬及 330 萬元起。即日起可於全台展示中心賞車，預計將於 10 月起陸續交車。

休旅車能流線動人？全新 GLC Coupé 就是最令人著迷的答案。其車身的絕美比例與曲線張力，美背造型輪廓將弓形弧線一路流暢延伸至後尾翼，在優雅與動感之間取得平衡，甚至創造休旅車型中的極低風阻 Cd=0.27，與駕駛者一同破風前行。車頭標配「霧銀星芒型水箱護罩」提供專屬於賓士的時尚氛圍，在選配 AMG Line 外觀套件及多光束智慧型數位頭燈後亦更加閃耀動人；鏡頭轉向車尾，放肆張狂的尾翼，全新雙片分離式設計的尾燈，結合特殊立體結構的燈組與燈光動畫，使耀眼鋒芒再昇華，充分展現跑格休旅令人無法抗拒的魅力。緊湊的動感身形則受益於車身尺碼的放大，相比前一代 GLC Coupé 車艙獲得更舒適從容的空間，尤其後行李廂空間放大至 545l (+45l) ~ 1,490l (+90l)，個性跑旅與舒適空間一次擁有。

如想更突顯個人品味，魅惑感十足的夜色套件傳遞「深沈，卻毫不低調」的設計風格。周圍燈光烘托出此套件的眾多亮點，包括：亮黑色前後保險桿下緣、亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、亮黑色車外後視鏡罩、B 柱以後側窗及後擋玻璃暗色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條，勢必在眾人黑色眼瞳中迸發出絢麗光彩。

The new GLC Coupé 以「霧銀星芒型水箱護罩」與「多光束智慧型頭燈」閃耀眾人。圖／業者提供

什麼讓你每天都保有熱情活力，躍躍欲試坐進全新 GLC Coupé？答案是：頂級舒適。無論選擇 ARTICO 舒適型座椅或 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅，皆出自 Mercedes-Benz 工匠們所挑選的頂級皮革，細膩縫製而成，親膚質感不在話下；搭配電動雙前座附記憶功能，以四向腰靠調整功能切合最舒服的人體工學乘坐角度；全身放鬆倚靠在整合式頭枕，多達 64 色的環景式內裝照明也同步煥然駕馭心情，最讓人興奮的是，全新 GLC Coupé 搭載 Burmester® 環場音響系統，提供 15 具高傳真喇叭與總輸出高達 710 瓦的 DSP 擴大器，讓疾行的每一刻都伴隨著澎派樂曲。

全新 GLC Coupé 導入「Zero Layer 零層級觸控介面」，彷彿未來曲線的智慧駕駛艙，就要駕駛者化身科幻電影中的星際艦長，透過 11.9 吋高解析度觸控螢幕，用直覺化操作號令行駛、操控、視聽娛樂、網路連線功能，甚至可透過「Hey，賓士！」喚醒語音助理完成指令。聰明便利的不僅如此，內建導航功能更導入 Google POI，同步提供評價、營業時間與照片資訊，在 MBUX 擴增實境導航功能中，還新增了交通標誌、換道建議、門牌號碼等，大幅提升都會區域的導航便利性。握感紮實的新世代方向盤，可透過電容式感應按鈕操控12.3 吋的螢幕數位儀表，切換符合個人使用風格的主題儀表畫面，樹立起同級產品中無可匹敵的奢華座艙。

The new GLC Coupé 導入休旅車專屬越野駕駛模式。圖／業者提供

全新 GLC Coupé 升級後的動力系統為 Mercedes-Benz 直列四缸 M254 渦輪引擎，搭載第二代 ISG 48V 高效輕油電系統，得以爆發最大 258匹馬力，與最大 400 Nm 扭力，在任一地形皆能展現從容動力。在陡坡與山路上，4MATIC 全時四輪驅動系統則提供可靠的動力輸出與出色的操控表現； 若選配AIRMATIC 氣壓懸吊系統，除了主動調整車輛的動態反應並同步提高乘坐平穩性，更具備可變阻尼懸吊系統功能，每個車輪的阻尼係數根據駕駛情況獨立調整，還能順應你的駕馭風格，設定更為舒適或跑車化模式；懸吊高度也能進一步隨路況，採升高 15 mm 增加與地距離；或高速行駛自動降低 15 mm，有助於降低風阻、提升操控穩定性。

強大迴轉能力，也宣示了全新 GLC Coupé 的風格。憑藉電子機械式後軸轉向系統，以中、低速域提供最大 4.5 度轉向角度、縮短 90 公分的迴轉直徑，實現更靈巧、更優雅，更讓人著迷的 C 型迴轉美技！

全新 GLC Coupé 造就頂級行車舒適感卻始終如一，是怎麼辦到的？這歸功於Mercedes-Benz 所研發的三項輔助科技，配備「智能停車輔助套件含 360° 環景攝影」、「越野駕駛模式介面」以及「地表偵視功能」在道路狹窄處大幅減輕視覺負擔，也讓前方越野地形一覽無遺，把所有心力放在陪伴家人與探索外在世界。 多光束智慧型 LED 頭燈及其搭載ULTRA RANGE 超長距遠光燈、抬頭顯示器、與進階自動調適遠燈輔助列為「專屬豪華 PLUS 配備套件」的進階選配，更是現今車壇最先進的照明科技之一：不僅多達 84 顆獨立照明元件，更以每秒一百次的感光調整頻率，自動偵測天候、前方路況、路徑曲線，調整出最清晰適宜的照明視野，尤其能消弭對向車輛與行人的眩目現象，保障一切用路人的視線安全。標準配置的新世代智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，並優化部分輔助功能，包含車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測；駕駛儀表更同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，不僅提供更人性化的智慧駕駛體驗，亦大大提升安全及行車舒適性。

不只帶給你舒適的旅程，更為你實現美好的移動生活，作為 Mercedes-Benz 數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，僅需申請一組 Mercedes me 帳號，即可解鎖賓士全方位數位體驗。待「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，車主即可透過 OTA 線上更新，隨時更新最新系統資訊，更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能，解鎖或延長專屬的服務內容；而台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則為會員提供專屬的尊榮服務及禮遇。