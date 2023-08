賓士全能跑旅 The new GLC Coupé 勁化登場

Mercedes-Benz 擁有堅強的休旅車系家族,以滿足市場各種不同需求,除了坐鎮的傳奇 G-Class 外,熱銷全球的當屬 GLC 車系。台灣賓士自去年底在台發表全能運動休旅 GLC SUV 之後,旋即引發熱烈討論,更多人引頸期盼其攣生兄弟 GLC Coupé 的到來,就在今天(8/24),台灣賓士正式在台發表全新 GLC Coupé,這台更具動感外觀的豪華跑旅,”酷帥” 便是人們第一眼對它的讚嘆。新一代的 GLC Coupé,全車系標配「霧銀星芒型水箱護罩」與「跑車化懸吊」,搭配動感絕美的車身輪廓、新世代 MBUX 2.0、科技感十足的內裝設計,讓這款豪華跑旅從進入你生命那一刻起,發動直列四缸渦輪增壓引擎,就像點燃內心熱情,奧援源源不絕的能量,勁無止境!台灣賓士正式導入兩款車型 GLC 200 4MATIC Coupé 與 GLC 300 4MATIC Coupé,建議售價289 萬及 330 萬元起。即日起可於全台展示中心賞車,預計將於 10 月起陸續交車。

休旅車能流線動人?全新 GLC Coupé 就是最令人著迷的答案。其車身的絕美比例與曲線張力,美背造型輪廓將弓形弧線一路流暢延伸至後尾翼,在優雅與動感之間取得平衡,甚至創造休旅車型中的極低風阻 Cd=0.27,與駕駛者一同破風前行。車頭標配「霧銀星芒型水箱護罩」提供專屬於賓士的時尚氛圍,在選配 AMG Line 外觀套件及多光束智慧型數位頭燈後亦更加閃耀動人;鏡頭轉向車尾,放肆張狂的尾翼,全新雙片分離式設計的尾燈,結合特殊立體結構的燈組與燈光動畫,使耀眼鋒芒再昇華,充分展現跑格休旅令人無法抗拒的魅力。緊湊的動感身形則受益於車身尺碼的放大,相比前一代 GLC Coupé 車艙獲得更舒適從容的空間,尤其後行李廂空間放大至 545l (+45l) ~ 1,490l (+90l),個性跑旅與舒適空間一次擁有。

如想更突顯個人品味,魅惑感十足的夜色套件傳遞「深沈,卻毫不低調」的設計風格。周圍燈光烘托出此套件的眾多亮點,包括:亮黑色前後保險桿下緣、亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、亮黑色車外後視鏡罩、B 柱以後側窗及後擋玻璃暗色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條,勢必在眾人黑色眼瞳中迸發出絢麗光彩。

The new GLC Coupé 以「霧銀星芒型水箱護罩」與「多光束智慧型頭燈」閃耀眾人。圖/業者提供

什麼讓你每天都保有熱情活力,躍躍欲試坐進全新 GLC Coupé?答案是:頂級舒適。無論選擇 ARTICO 舒適型座椅或 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅,皆出自 Mercedes-Benz 工匠們所挑選的頂級皮革,細膩縫製而成,親膚質感不在話下;搭配電動雙前座附記憶功能,以四向腰靠調整功能切合最舒服的人體工學乘坐角度;全身放鬆倚靠在整合式頭枕,多達 64 色的環景式內裝照明也同步煥然駕馭心情,最讓人興奮的是,全新 GLC Coupé 搭載 Burmester® 環場音響系統,提供 15 具高傳真喇叭與總輸出高達 710 瓦的 DSP 擴大器,讓疾行的每一刻都伴隨著澎派樂曲。

全新 GLC Coupé 導入「Zero Layer 零層級觸控介面」,彷彿未來曲線的智慧駕駛艙,就要駕駛者化身科幻電影中的星際艦長,透過 11.9 吋高解析度觸控螢幕,用直覺化操作號令行駛、操控、視聽娛樂、網路連線功能,甚至可透過「Hey,賓士!」喚醒語音助理完成指令。聰明便利的不僅如此,內建導航功能更導入 Google POI,同步提供評價、營業時間與照片資訊,在 MBUX 擴增實境導航功能中,還新增了交通標誌、換道建議、門牌號碼等,大幅提升都會區域的導航便利性。握感紮實的新世代方向盤,可透過電容式感應按鈕操控12.3 吋的螢幕數位儀表,切換符合個人使用風格的主題儀表畫面,樹立起同級產品中無可匹敵的奢華座艙。

The new GLC Coupé 導入休旅車專屬越野駕駛模式。圖/業者提供

全新 GLC Coupé 升級後的動力系統為 Mercedes-Benz 直列四缸 M254 渦輪引擎,搭載第二代 ISG 48V 高效輕油電系統,得以爆發最大 258匹馬力,與最大 400 Nm 扭力,在任一地形皆能展現從容動力。在陡坡與山路上,4MATIC 全時四輪驅動系統則提供可靠的動力輸出與出色的操控表現; 若選配AIRMATIC 氣壓懸吊系統,除了主動調整車輛的動態反應並同步提高乘坐平穩性,更具備可變阻尼懸吊系統功能,每個車輪的阻尼係數根據駕駛情況獨立調整,還能順應你的駕馭風格,設定更為舒適或跑車化模式;懸吊高度也能進一步隨路況,採升高 15 mm 增加與地距離;或高速行駛自動降低 15 mm,有助於降低風阻、提升操控穩定性。

強大迴轉能力,也宣示了全新 GLC Coupé 的風格。憑藉電子機械式後軸轉向系統,以中、低速域提供最大 4.5 度轉向角度、縮短 90 公分的迴轉直徑,實現更靈巧、更優雅,更讓人著迷的 C 型迴轉美技!

全新 GLC Coupé 造就頂級行車舒適感卻始終如一,是怎麼辦到的?這歸功於Mercedes-Benz 所研發的三項輔助科技,配備「智能停車輔助套件含 360° 環景攝影」、「越野駕駛模式介面」以及「地表偵視功能」在道路狹窄處大幅減輕視覺負擔,也讓前方越野地形一覽無遺,把所有心力放在陪伴家人與探索外在世界。 多光束智慧型 LED 頭燈及其搭載ULTRA RANGE 超長距遠光燈、抬頭顯示器、與進階自動調適遠燈輔助列為「專屬豪華 PLUS 配備套件」的進階選配,更是現今車壇最先進的照明科技之一:不僅多達 84 顆獨立照明元件,更以每秒一百次的感光調整頻率,自動偵測天候、前方路況、路徑曲線,調整出最清晰適宜的照明視野,尤其能消弭對向車輛與行人的眩目現象,保障一切用路人的視線安全。標準配置的新世代智慧駕駛輔助系統,搭載齊全的主被動安全輔助科技,並優化部分輔助功能,包含車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑,方向盤握環升級為電容式觸碰感應,可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測;駕駛儀表更同時提供車道虛擬化輔助顯示模式,不僅提供更人性化的智慧駕駛體驗,亦大大提升安全及行車舒適性。

不只帶給你舒適的旅程,更為你實現美好的移動生活,作為 Mercedes-Benz 數位品牌,「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向,僅需申請一組 Mercedes me 帳號,即可解鎖賓士全方位數位體驗。待「Mercedes me connect」APP與車輛配對後,車主即可透過 OTA 線上更新,隨時更新最新系統資訊,更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能,解鎖或延長專屬的服務內容;而台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP,則為會員提供專屬的尊榮服務及禮遇。