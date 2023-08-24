全新TOYOTA輕休旅YARiS CROSS 汰舊換新預購價67.5萬元起

謠傳甚久，TOYOTA全新輕休旅車YARiS CROSS確定導入並即將上市，和泰汽車宣布，即日起接受預購，車款包含享樂版、酷動版、潮玩版，預售價各為72.5萬、76.5萬、83.5萬元；汰舊換新預購價則各為67.5萬、71.5萬、78.5萬元。

全新YARiS CROSS除搭載1.5升Dual VVT-i引擎，更以4,310mm車身大小、創造出458L的超大行李廂空間，讓YARiS CROSS在靈活操駕之餘、仍有絕佳的車室與行李廂空間！此車延續TOYOTA SUV家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀。身為輕休旅車的YARiS CROSS，以4,310mm車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，不僅讓車內乘客擁有舒適乘坐空間、更能擁有458 L的超大後行李廂！在動力操控方面，YARiS CROSS搭載全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎動力，具有低速反應靈敏、高轉速動力充沛特性，搭配最小迴轉半徑5.2m設計，讓消費者能輕鬆穿梭在都會巷弄。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS標配6SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備註2，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。此外，YARiS CROSS搭載多項配備，包含提供後座舒適乘坐體驗的後座空調出風口(酷動、潮玩版)、讓消費者可便利使用的後行李廂足踢感應式電動啓閉尾門(潮玩版)，以及標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的Drive+ Link智能車載系統。

在車色選擇上，則是提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。目前先行公布預售價，屆時正式上市後將採多退少不補原則。消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問預購相關事宜。相關資訊亦可上TOYOTA網站查詢：https://www.toyota.com.tw/event/202308_YARISCROSS_preorder/