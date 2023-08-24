游惠如栽培數以萬計學生習得一技之長　　

戮力打造「以客為尊」美容王國

從高中開始投身美容事業近30年的游惠如，憑藉對美的追求及以客為尊的理念，不僅多次在國際級美容美髮競賽中奪下優異成績，進而獲邀擔任評審及講師，在25歲那年開設第一家美容院後陸續開展自己的「蘇菲亞美容」、「索菲亞教育培訓」體系，迄今已培育上萬位學生擁有一技之長，且也已輔導上千名學員參與國家美容乙、丙級考證，更由於游惠如的教學採「一次收費終生學習」的制度，與學員間的交流頻繁，長久下來彼此間幾乎都成了亦師亦友的關係，近年來游惠如重心轉往海外布局，事業版圖已擴展至美國、印尼及越南等地。

游惠如外型亮麗、才藝出眾，培育無數美容美髮專業菁英。

回首一路的學習過程，游惠如說可能是自己在家中排行老么的關係，從小享有的資源就不如其他兄姊，讀國中時看到姐姐就讀美容美髮科，讓她對美容美髮這個行業感到興趣，在高職求學階段，她也追隨姐姐的腳步進入相關科系，但當時的她因為這個科系需要購買大量材料，必須利用課餘時間打工賺錢，因此從很早開始她就懂得自食其力。

游惠如回憶高三那年開始進入職場實習，當時和同學選擇到美髮店實習，開始了「天天洗毛巾」的學習生活，每天下午4時下課後就到店裡幫忙到晚上11時下班，唯一的工作就是「洗毛巾」。談起那個天天從一樓爬到四樓，洗毛巾、曬毛巾的日子，讓游惠如意識到美髮產業與自己所想出入甚大，直到有一天，在經過一家大型連鎖美容店時，看到店內工作人員時尚、俐落的整體形象，讓她甚感驚艷，當下決定朝向美容產業探索。

學員們聚精會神跟著游惠如學習專業技巧培養一技之長。

很快的，游惠如將對美的追求轉化為學習的動力，從17歲入行在短短的5年內晉升到店長的位階，收入也比從事美髮工作多，之後因生涯規劃的關係，陸續在女子三溫暖、飯店美容部工作，因接觸的客層多為名媛貴婦，不但更加開拓她的人生視野也對後來的專業養成有著關鍵性的意義。

游惠如說，當年她在知名飯店的美容部擔任美容師，觸及的顧客層級更廣也更國際化，當時她的月收入已達7至8萬元之譜，在同年齡的上班族中可算得上是高收入者，當技能、待客技巧及服務態度磨練至一個階段後，25 歲那年她毅然選擇回到故鄉新莊與美髮業者合作開設一間工作室，從只有3張美容床的規模開始打造第一家店，直到2年後因為結婚生子而頂讓給旗下美容師經營。

歷經幾年的休養生息，游惠如打算重返美容業時正逢醫美產業崛起的高峰期，傳統美容與醫學美容的彼消我長，讓她興起了想往新領域一窺堂奧的念頭，待兒子上幼稚園後，她先到住家附近的醫美診所謀職，再一路從諮詢業務做到小女兒出生。

具有美容專業的背景又經歷醫美產業歷練，在離開醫美診所一年之後，游惠如再次燃起創業的想法，在桃園龜山與人分租一個鐵皮屋當工作室，將當時還不太為外界所知的「紋繡」放入服務項目規劃，同時考慮地域差異及市場接受度，以親民的價格策略，成功打進當地消費市場，以平實的價格提供專業的紋繡技術服務，讓游惠如人生中第二個創立的事業體「蘇菲亞眉睫紋繡館」很快在龜山、南崁一帶創造出品牌知名度。

曾經就教於10位老師，足跡踏遍世界各地，回顧重新進修的那段過程，游惠如認為自己喜歡的事就應該把精髓學到透徹，曾經生疏的這個技術，在有能力可以精進時，她就會想盡一切辦法達成目標。游惠如專注在在美容、美髮、紋繡、植睫事業上一路成長，不僅擁有美容乙級證照及中華絹繡植睫協會植睫師資認證，同時更奪得國際盃美容美髮大賽紋繡眉組特優、國際盃美容美髮大賽全國傑出名師、國際盃美甲美睫技能競賽國際組靜態眉眼唇三項第一名…等多項競賽大獎，除此也應邀擔任國際盃美容美髮大賽國際美容評審、城市盃全國美容美髮競賽大會美容評審、繡眉技能檢定認證評審、創辦皇妃國際紋繡美容協會擔任協會理事長，更因學有所成培育美容後進，受邀美國華人領袖協會成為姐妹會並赴美教學。

這幾年因為店務趨於穩定，員工漸漸能夠接手她的工作而讓她有機會退居幕後，成立「索菲亞教育培訓機構」將心思專注於教學的領域上，看到自己的學生中有很多因為家庭因素而出來學習一技之長的單親媽媽，游惠如就會更堅定的告訴自己要將所學毫不保留的分享出去。「紋繡是一種讓人變美的技術，而美容則是讓人放鬆的享受」，游惠如表示，無論面對哪種需求的人，她最大的願望就是將自己最好的技術傳遞給消費者，「以客為尊」，顧客的正面評價往往是身為經營者的她最大的成就來源。