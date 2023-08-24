新北觀光工廠輔導 轉型創商機 助規劃場域主題及空間展示 徵件至9月18日

為協助新北市製造業轉型發展及塑造企業形象，新北市政府自98年起持續推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，由輔導團隊提供主題企劃、空間展示、經營策略及行銷推廣等軟硬體轉型規劃，積極輔導新北市工廠轉型為「觀光工廠」及「產業文化館」。今（112）年度輔導計畫受理至9月18日止，歡迎有志轉型的新北市工廠投入產業觀光行列！

啤酒頭以24_節氣時間軸為概念，推出春、夏、秋、冬不同酒精濃度、風味的啤酒，讓每個時間都可以喝啤酒變得合理化。圖／新北市經發局提供

新北市經發局長何怡明表示，為協助傳統工廠轉型觀光化，新北市政府府推出全方位的轉型輔導服務，積極輔導工廠轉型創造產業新商機，並帶領觀光工廠進攻休閒旅遊市場，以提升觀光工廠的知名度及品牌形象型塑，並為業者創造更多收益。新北市目前已有22家觀光工廠及產業文化館，具有豐富多元的產業特色，如橡皮擦文具、孕婦裝、織品、精釀啤酒、時間科藝等，其中百年織襪企業「吳福洋襪子故事館」榮獲「2023國際亮點觀光工廠」；世界啤酒大獎常勝軍的「啤酒頭釀造」，於今年取得經濟部觀光工廠評鑑，正式成為新北市首間精釀啤酒觀光酒廠；聖瑪莉丹麥麵包莊園、茶山房肥皂文化體驗館等亦獲經濟部優良觀光工廠肯定。

卡滋爆米花觀光工廠，全台第一家爆米花觀光工廠樂園，深受大小朋友喜愛。圖／新北市經發局提供

新北市經發局補充，觀光工廠有助於企業深耕品牌文化及永續經營轉型，除保存產業價值及提升知名度外，工廠營業額至少提升2成以上。今（112）年輔導轉型計畫受理申請至9月18日止，只要產業具有教育價值，領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，新北市政府將安排專人協助診斷評估發展條件，並依審核結果擇優遴選2家廠商進行輔導。詳情請上新北市政府經濟發展局網站（(https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=6424）查詢。

台灣第一座以時間為主題的「王鼎時間科藝體驗館」，是一間結合時間知識、科學與藝術的觀光工廠。圖／新北市經發局提供

此外，為推動工廠轉型強化觀光競爭力，今年9月9日安排「觀光工廠20週年趣遊派對」集結新北市各觀光工廠及產業文化館，並邀請全國各觀光工廠協會共襄盛舉，現場設有攤位展售、親子DIY互動體驗、打卡分享送新北幣優惠券、消費滿額抽總價值10萬元好禮等活動，活動內容豐富有趣，歡迎大家踴躍參加。（喝酒過量，有害健康；開車不喝酒，喝酒不開車。）