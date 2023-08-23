肇喜登峰巡迴賽-南寶公開賽第二回合 葉昱辰單獨領先

2023肇喜登峰巡迴賽-南寳公開賽的參賽選手第二回合，葉昱辰繳出負6桿之66桿，以兩回合負9桿取得單獨領先！飆出當日最低桿65桿的劉又睿，則以負8桿暫居次席；蔡凱任（68、69）負7桿獨居第三；呂偉智（72、66）、張哲瑜（70、68）、林晟毓（68、70）與卓宗霖（72、66）同以負6桿暫並列第四；何勁宏（70、69）和首日領先的王宥崴（67、72）則以負5桿並列第八。

業餘選手部分，2023亞運國手蘇晉弘次輪繳出負3桿的69桿，以兩輪140桿（71、69）穩居所有業餘選手首位，且暫和謝繼賢、邱瀚霆並列第十。

南寶球場今天上午依舊溽熱難耐，但在下午一點多下起滂沱大雨，且伴隨雷擊閃電。為了安全起見，大會於兩點40分宣布比賽暫停，待雷雨過後，於三點半復賽。直到下午六點多夕陽染紅天際才完成所有組別賽事。

今天（8/23）飆出當日最低桿65桿的劉又睿，以負8桿暫居第二。圖／鍾豐榮攝影

午場出發的葉昱辰，前九洞大發神威，五鳥零柏忌。過九洞因雨停賽再復賽之後，於par 3第11洞開球下沙坑，吞下第一個柏忌，但他接著又在第15與18洞各抓一鳥，繳出當日次低的66桿。葉昱辰表示，今天的策略執行很好，許多球洞都收起開球木桿，用長鐵桿開球，替自己留下100到130碼的第二桿全揮桿攻果嶺，讓球有足夠的後旋留在果嶺上，且推桿也算給力，能夠把握住博蒂機會。

昨天打出一桿進洞、今天設定目標是負4桿的張哲瑜，果然說到做到，次輪繳出五鳥一柏忌的68桿，總計負6桿暫並列第四。他表示明天目標也是一樣：再打個負4桿。而首輪以68桿並列第二的林晟毓，次輪繳出70桿，也是並列第四。他笑說自己運氣好，今天歪來歪去還能打出紅字算是很滿意了。尤其第17洞在梯台上連開三球，但很幸運地第一顆沒出界還順利救平標準桿，真的很高興。卓宗霖次輪則是繳出完美的六鳥零柏忌66桿，也一舉躍居到並列第四；尤其在收尾的第7、8、9洞連抓三鳥，最是精采！

在前兩輪比賽結束後，取正2桿以內的57位選手進入後兩輪決賽。明天同樣從第1與第10洞雙邊開球，第一組時間為6：30，領先組的葉昱辰，劉又睿與蔡凱任則是8：05從第1洞出發。