高雄電競大師盃熱鬧登場 上百位選手角逐30萬獎金

高雄年度電競盛會「2023高雄電競大師盃」將於9月23日線上開跑，17日由高雄市政府運動發展局、主辦單位MASTER XP，主要贊助商Cooler Master、主要合作夥伴NVIDIA，以及ROG玩家共和國、Kingston FURY、欣亞數位和AGON BY AOC等其他硬體合作夥伴，共同出席賽事啟動儀式，預計吸引上百位各地電競好手踴躍參賽，將有120支隊伍共同爭奪超過30萬元獎金。此次活動也邀請赤鬼伯伯、花輪同學、瑞皮與無為等四位超人氣實況主共襄盛舉，9月起將與玩家展開一連串趣味激戰。

高雄市政府運發局長侯尊堯表示，近年來積極推動大型電競比賽，為打造高雄獨特電競賽事IP，展現城市在電競領域的軟硬體實力。他認為，這不僅能凸顯高雄在電競方面優勢，更將南台灣電競風氣推向高峰，同時也為相關產業的蓬勃發展注入強勁動能。侯尊堯強調，該活動不僅有助於高雄市的經濟增長，更能將科技資源導入城市，以積極行動支持電競運動快速演進，為選手和愛好者們帶來無限機會與精彩。

高雄電競大師盃即將震撼登場，主辦單位MASTER XP展現極具魄力的策劃，以「集結英雄 稱霸高雄」為主軸，引領全球《Apex英雄》的熱血玩家齊聚一堂。此場盛事不僅是一場電競比賽，更串聯一線科技大廠，讓參賽者親身體驗最新、最潮電競設備，為賽事注入無限活力。

酷碼科技執行長Jimmy表示能與高雄市運發局合作相當榮幸，也象徵新的里程碑。圖／主辦單位提供

MASTER XP表示，此次活動不僅在硬體設備上下足功夫，更特別邀請知名實況主「無為」與「瑞皮」擔任賽事主持及講評，確保玩家與粉絲都能即時掌握賽況，享受最精彩賽評講解，相信將為整場比賽增色不少。邀請所有電競愛好者，以熱情和實力共襄盛舉。無論是參賽者還是觀眾，都將在盛事中找到屬於自己的精彩時刻，一同見證電競無限魅力。

在正式賽事開打前，主辦單位也將於9月2日和9日，分別於高雄領航者林森店及北半球電競館舉辦獨立線下暖身賽。當日赤鬼伯伯與花輪同學亦將親臨現場，與廣大粉絲及選手們同樂，共享對戰樂趣，現場另有賽事指定飲品「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」為各位玩家選手加油打氣。即日起開放賽事報名於9月12日截止，預賽及複賽將於線上火熱開打，最終20支隊伍將會師南台灣，11月11日及12日於高雄SKM PARK展開最終對決，爭奪最終榮耀。相關賽事內容可查詢活動網站：https://reurl.cc/4oVYMX