號稱全台灣「最囂張的月餅」!

每年只賣中秋檔期，網友：「敢不敢讓我在過年吃到？」

是什麼樣的神奇甜點一年只賣中秋檔期，錯過還得等明年？由穀日手作烘培推出的菠蘿酥月餅全台銷量第一，而是什麼樣的魅力讓這個菠蘿酥月餅如此「囂張」，即使一年只賣中秋檔期還是魅力不減，其中的秘密就在於他們選用的原料，還有不同於常見月餅的獨特口味。

精選原料×三大特色

穀日手作烘培的菠蘿酥月餅採用精選原料，主打減糖內餡，讓大家吃月餅不再負擔，身為全台第一家的正宗菠蘿酥月餅，用的是法國諾曼第發酵無水奶油，麵粉則來自日本神奈川還有入口不甜膩日本神岡上白糖，加上主廚的獨家配方，在現今原物料漲價的狀況下，穀日的菠蘿酥仍堅持選用最好的精選原料，確保菠蘿酥每年都一樣美味，讓客人念念不忘。

穀日手作烘培採用精選原料，做出讓大家甘願等上一年的美味月餅。 穀日手作烘培/提供

特別口味×銷量冠軍

如果吃膩鹹蛋黃口味，那穀日手作烘培的菠蘿酥月餅更要嘗試！因為穀日除了常見紅豆、鹹蛋黃口味，還有網友票選第一名的芋泥口味「里芋卡士達」，減醣芋泥餡加上ＱＱ麻糬包裹的香甜卡士達，是大人小孩都愛不釋手的口味，搭配脆皮菠蘿酥，各種特色都讓顧客寧願等上一年，也要回味穀日手作烘培特別的菠蘿酥月餅。

芋泥餡加上ＱＱ麻糬搭配卡士達，是網友票選第一名的口味。 穀日手作烘培/提供

大小禮盒×隨心選購

終於等到連續三年的銷量冠軍回歸，去年賣破8千盒的菠蘿酥月餅開賣了！從8/21到9/13，只要滿3,500元免運，有各種大小禮盒可選購，有可以一次嚐到傳統口味和人氣里芋卡士達的組合，也有單一口味的禮盒，可以按照送禮對象的不同做搭配，而終於等到菠蘿酥月餅開賣的網友們也紛紛表示，「終於讓我等到了」、 「每年都是它害我中秋節胖好多」、「我本來不愛吃蛋黃酥但這個我可以」、「敢不敢讓我在過年吃到？」官網：https://reurl.cc/GA26Od FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/KokunohiBakery