「福容徠旅水里」8月24日插旗水里！五十年來首家新飯店

「福容大飯店」旗下的新品牌「福容徠旅」高雄店7月初才剛與IKEA企業業務合作，打造獨具特色的鯊鯊房，限量發售，造成搶購風潮。緊接著新品牌的第二家飯店「福容徠旅水里」，宣布8月24日正式試營運，官網與各大訂房平台同步上線。

「福容徠旅水里」坐落於山林城鎮之間，以「山林裡的藝術旅店」為發想，白色仿歐式城堡的建築外觀，成為當地明顯的地標。飯店興建地上六層，地下一層，67個房間，走小而美的精緻路線，每層梯廳不定期舉辦藝術策展，藝文味十足。水里鄉長葉銘豐表示，當地已經超過50年沒有蓋新飯店，福容的進駐，成為水里小鎮居民熱切關心的話題。

「福容徠旅水里」距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘。圖／福容徠旅水里提供

「福容徠旅水里」距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘。不僅遊客中心變成了「車埕鐵道觀光小學堂」，已廢校的車埕國小校舍，也被改建成知名連鎖咖啡車埕店；早年車埕車站旁貯木池，也興建了環湖步道，沿著湖畔種植滿滿的落羽松，在秋天格外美麗；湖畔旁的日式小木屋「隱茶 Steam」，更是網美打卡熱點，沒預約，還進不去！當地的木桶便當，吃完之後不僅能把木桶帶回家，還能到體驗工廠免費烙印LOGO，為這趟旅程留下個好的回憶！而另外一個知名景點「水里蛇窯」，距離飯店只有五分鐘車程。當家的第三代窯主是國內知名的陶藝家林國隆，他趁著疫情期間改造水里蛇窯，目前已經成為最夯的IG打卡聖地。來這裡不只體驗DIY，還可以變裝打扮，不管是漢服，還是和服，精緻的服飾與髮飾，都能讓遊客穿越時空，結合環境營造，氛圍感十足。房客可以直接在飯店購買水里蛇窯門票，原價150元，特惠120元，每張可折抵80元館內消費。除了周邊景點，從飯店出發，沿著台16線，還可以選擇往信義鄉飽覽山林風光；或是走台21線，開車約20分鐘，就會抵達日月潭。

「福容徠旅水里」獨一無二的生活享受，感受自由自在的時光。圖／福容徠旅水里提供

「福容徠旅水里」的位置，可以說是南投旅遊的中心點，對於要挑戰玉山的登山客來說，也是最佳補給站。「福容徠旅」主打年輕、創新、時尚、環保，所以不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品。而洗沐用品，則是使用台灣在地品牌「一日茶道」。在客房內還能品嚐日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及得過咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。試營運期間飯店特別推出 ， 「徠.睡飽」(不含早餐)打破行情的特別優惠價，(原價6,600元)的房型，含稅價只要1,499元，每日限量提供！福容大飯店的會員用享福卡再享會員折扣，最多可享88折，等於最便宜的一間一大床的雙人房，只需要1,319元，優惠價只到11月30日止。

來水里手作玩陶，還可體驗漢服及和服，讓遊客穿越時空，體驗懷古之幽情。圖／福容徠旅水里提供

還不是福容會員？沒關係！只要在飯店掃描QRcode，輸入電話號碼，即可註冊成會員，現場立即享有95折的優惠。活動期間只要憑著「福容徠旅水里」的發票或載具憑證，到水里鄉農會門市，購買水里鄉在地農產品，皆可享有9折優惠。

「福容徠旅水里」提供電輔車租賃，讓遊客享受漫遊小鎮的優閒氛圍。圖／福容徠旅水里提供

從9月中旬開始、10月、11月，日月潭風景管理處週週都有精彩活動。包括9月24日「萬人泳渡日月潭」；10月14日有「2023Come!BikeDay自行車主題日」；10月21日、11月4日、11月18日有三場不同主題的日月潭花火音樂會；10月29日「2023日月潭環湖馬拉松」、11月11日水里蛇窯也將舉辦一年一度的「窯神祭」。準備好來感受山林小鎮的慢活與自在嗎？

詳情洽福容徠旅水里官網 ： https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/sl/tw/。